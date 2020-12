Za volan sedli pod vplivom alkohola, trave in kokaina

Okoli 18.40 so v naselju Vipolže v občini Brda ustavili tudi 23-voznika, ki je prav tako vozil pod vplivom kanabisa. Poleg ostalih ukrepov so pri njemu našli in zasegli še manjšo količino poskušene zelene rastline in jo poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za prepovedano drogo, bodo uvedli še hitri postopek z odločbo zaradi kršitve Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Okoli 21. ure, prav tako na božič, so policisti v Novi Gorici ustali 37-letnika in s pomočjo hitrega testa ugotovili, da je vozil pod vplivom prepovedanih drog - kanabisa. Odredili so mu strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki ga je odločno zavrnil. Novogoriški policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, mu začasno vzeli vozniško dovoljenje in na okrajno sodišče podali obdolžilni predlog.

Med kršitelji je bil na primer 60-letni voznik, ki ga je policija na območju Mosta na Soči ustavila okoli 22. ure zvečer. Alkotest je pokazal, da je imel v litru izdihanega zraka 0.58 miligrama alkohola. Vozniku so prepovedali nadaljnjo vožnjo in mu začasno vzeli vozniško dovoljenje. Čaka ga tudi srečanje s sodnikom, plačilni nalog pa so mu izdali še zaradi kršitve Zakona o nalezljivih boleznih.

25. decembra dopoldne so v naselju Šmartno v občini Brda ustavili 42-letnika in tudi njemu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihaktivnih snovi. Izkazalo se je, da je vozil pod vplivom opiata, kokaina. V Idriji so policisti s hitrim testom prisotnost prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi potrdili tudi pri 43-letni voznici.

Oba sta odklonila strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, prepovedana jima je bila nadaljnja vožnja, odvzeto vozniško dovoljenje in podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.

Iz PU Nova Gorica so ponovno opozorili, da je vožnja pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi eden najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. Omenjene substance namreč zmanjšujejo človekove sposobnosti zaznavanja in predelave informacij, sposobnosti učinkovitega mišljenja in ustrezne motorične reakcije.

"Tako neposredno vplivajo na zmanjšanje prometne varnosti in povečajo možnost povzročitve prometne nesreče,"pravijo iz PU Nova Gorica in dodajajo, da uživalci prepovedanih drog v prometu pogosto ne odreagirajo dovolj hitro, imajo moteno koncentracijo in so nepozorni pri prehitevanju, saj je motena njihova ocena časa in razdalje, imajo omejeno gibljivost oči in prepozno zavirajo.

"Pogosto je opaziti tudi povečano pripravljenost za tveganje ter agresijo do oklice oziroma soudeležencev v prometu," so še dodali.