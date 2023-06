Policisti že od jutra po domovih v Dolgi vasi iščejo orožje in droge

Po navedbah portala so pripadniki Policijske uprave Murska Sobota, ki jim je na pomoč priskočila tudi posebna enota Policije, preiskave sprožili zaradi informacij, da naj bi se v naselju nezakonito hranili orožje in prepovedane droge. Murskosoboški policisti naj bi zbirali tudi obvestila, potrebna za preiskavo omenjenega ropa.

Storilec je hrvaški državljan, ki so ga sicer prijeli kmalu po kaznivem dejanju. Kot smo že poročali, so policisti osumljenca iskali tudi s postavitvijo cestnih blokad, ugotavljanjem identitete in zbiranjem obvestil, prav tako pa so opravljali tudi ogled kraja kaznivega dejanja. Danes bo priveden na murskosoboško okrožno sodišče, še navaja lokalni portal.