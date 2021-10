Policistka in policist preprečila širjenje požara

Novomeški policisti so bili v noči na 21. oktober obveščeni, da se je v gostinskem lokalu na območju Žužemberka sprožila alarmna naprava, zato so tja takoj napotili policistko in policista. Ugotovila sta, da je zagorelo v kuhinji, ogenj pa se je hitro širil. Z gasilnim aparatom sta se nemudoma lotila gašenja požara in vztrajala vse do prihoda gasilcev, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto.