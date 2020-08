Policistka na nujni vožnji izsilila prednost vozniku, ta je trčil vanjo

Ljubljanski policisti so ugotovili, da je policistka na njuni vožnji s prižganimi modrimi utripajočimi lučmi in zvočnimi signali peljala po Dunajski cesti v smeri centra in v zapeljala v križišče, ko je na semaforju že gorela rdeča luč. Pri tem je izsilila prednost vozniku osebnega vozila, ki je pripeljal po Tivolski cesti naravnost v smeri železniške postaje in trčil v desni bok službenega vozila policije.

V nesreči je bil sopotnik v službenem vozilu lažje poškodovan.

Po vseh ugotovljenih okoliščinah bo izveden ustrezen ukrep, so sporočili s PU Ljubljana.