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Črna kronika

Policistka na nujni vožnji prevozila rdečo luč in povzročila nesrečo

Celje, 31. 10. 2026 11.17 pred 16 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.S.
Policija

V Celju se je v petek popoldne zgodila prometna nesreča, v katero je bilo poleg treh osebnih vozil udeleženo tudi vozilo Policije. Nesrečo je povzročila policistka, ki je bila na nujni vožnji.

Nesreča se je zgodila na Mariborski cesti v Celju. Kot so pojasnili na PU Celje, je policistka s službenim vozilom, ki je imelo prižgane rotacijske luči in sireno, pri rdeči luči zapeljala v križišče Mariborske ceste in Kovinarske ulice.

Voznica je trčila v voznika osebnega vozila, ki je v križišče zapeljal pri zeleni luči na semaforju. Policijsko vozilo je po trčenju odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčilo še v stoječe osebno vozilo, slednje pa je odbilo v še eno vozilo.

Policijsko vozilo je v nadaljevanju odbilo v panelno ograjo podjetja, kjer je obstalo.

V prometni nesreči sta se lažje poškodovala policistka in policist ter sopotnica v udeleženem osebnem vozilu. Zoper povzročiteljico sledi hitri postopek z odločbo, so še pojasnili na PU Celje.

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celje prometna nesreča policija

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KOMENTARJI4

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bandit1
31. 10. 2026 11.31
Ne more kar tako v križišče pri rdeči luči. Prepričati se mora da to lahko varno stori zase in ostale udeležence v prometu.
Odgovori
0 0
Vzorčen primer
31. 10. 2026 11.23
In potem se čudite zakaj nihče več noče delat v policiji. Še tistih par, ki bi pa rado delalo pa jih odpuščate po željah inšpektorjev brez razlogov.
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+2
3 1
ares2
31. 10. 2026 11.22
ki je imelo prižgane rotacijske luči. Precej zastarel police avto, če ima še rotacijske luči.
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+0
1 1
biggbrader
31. 10. 2026 11.21
Se zgodi tudi profesionalcem.🤣🤣🥲
Odgovori
+0
1 1
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