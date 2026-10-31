Policistka na nujni vožnji prevozila rdečo luč in povzročila nesrečo

Nesreča se je zgodila na Mariborski cesti v Celju. Kot so pojasnili na PU Celje, je policistka s službenim vozilom, ki je imelo prižgane rotacijske luči in sireno, pri rdeči luči zapeljala v križišče Mariborske ceste in Kovinarske ulice.

Voznica je trčila v voznika osebnega vozila, ki je v križišče zapeljal pri zeleni luči na semaforju. Policijsko vozilo je po trčenju odbilo na nasprotno smerno vozišče, kjer je trčilo še v stoječe osebno vozilo, slednje pa je odbilo v še eno vozilo.

Policijsko vozilo je v nadaljevanju odbilo v panelno ograjo podjetja, kjer je obstalo.

V prometni nesreči sta se lažje poškodovala policistka in policist ter sopotnica v udeleženem osebnem vozilu. Zoper povzročiteljico sledi hitri postopek z odločbo, so še pojasnili na PU Celje.