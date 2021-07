Policistom konec tedna povzročili veliko dela pijani vozniki

Novomeški policisti so v petek dopoldan v Mirni peči ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,22 miligramov alkohola. Voznika so izločili iz prometa in mu zasegli avtomobil.

Črnomaljski policisti pa so prometno nesrečo obravnavali v petek zvečer na cesti pri Starem trgu ob Kolpi. Ugotovili so, da je 71-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,23 miligramov alkohola, v nesreči pa se je lažje poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico.

V noči na nedeljo pa so policiste obvestili o prometni nesreči na Obrežju, kjer naj bi voznik osebnega vozila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Policisti so na podlagi opisa pobeglega 25-letnega voznika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,68 miligramov alkohola. Policisti so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Še ena prometna nesreča se je zgodila prav tako v noči na nedeljo, in sicer v Leskovcu pri krškem. Policisti so ugotovili, da je 34-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in padel. Voznik, ki je kazal znake alkoholiziranosti, je opravljanje preizkusa odklonil. 34-letnik je neregistriran moped vozil tudi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

V nedeljo zvečer pa so krški policisti med kontrolo prometa na območju Senovega ustavili voznika trikolesnika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letniku, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola in ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli, o kršitvah pa bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.