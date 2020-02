Policistoma grozil, da ju bo postrelil

Ljutomerski policisti so danes, malo po 1. uri, med kontrolo cestnega prometa v Stročji vasi ustavili voznika osebnega vozila, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,97 mg/l alkohola. Policisti so voznika pridržali, zoper njega pa bo podan obdolžilni predlog. V času postopka z voznikom se je sopotnik v vozilu vmešaval v postopek in verbalno žalil policiste, nato pa ob 2.30, pod močnim vplivom alkohola, prišel pred stavbo ljutomerskih policistov, kjer je zvonil in trkal po vhodnih vratih. Pojasnili so mu, da so prostori prazni, saj v času od polnoči do 5. ure zjutraj na Policijski postaji Ljutomer ni zagotovljene dežurne službe. Policisti so mu ponudili pomoč pri klicanju taksi službe ali domov, kar pa je odklonil. Moški se je nato začel do policistov grdo obnašati in resno groziti, da bosta ostala brez službe, da bo postrelil njiju in njune družinske člane. Policista sta ga pomirila, nato pa se je usedel pred vhod policijske postaje, tam nekaj minut počakal, potem pa se je odpravil neznano kam.

S PU Murska Sobota so sporočili, da bodo policisti moškega kazensko ovadili zaradi groženj, prav tako bodo preverili njegovo zanesljivost glede nošenja in uporabe lovskega orožja, ki ga poseduje.