Poljaku po begu pred policijo dve leti in štiri mesece zapora

Konopka je najprej naletel na policijsko kontrolo na podeželski cesti v bližini meje s Hrvaško in od tam pobegnil . Ustaviti ga ni mogla niti policijska patrulja pri Vanganelu, kjer je mladenič celo trčil v policijsko vozilo, preden je v Šalari naletel na odklenjen avto in z njim pobegnil dalje. Pri zasledovanju obtoženega sta bila dva policista huje poškodovana.

Poljak, ki je vse od začetka avgusta v priporu, na predobravnavnem naroku pred dobrim mesecem dni krivde ni priznal, na začetku glavne obravnave pa sta tožilstvo in obramba sodišče seznanila s sporazumom o priznanju krivde, ki ga je obtoženi podpisal prejšnji teden. V njem je Konopka priznal dve kaznivi dejanji preprečitve uradnega dejanja in eno kaznivo dejanje velike tatvine. Za vsako kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja je pristal na kazen enega leta in enega meseca zapora, za veliko tatvino pa na pet mesecev zapora, za vsa kazniva dejanja skupaj pa se je dogovoril za enotno kazen dveh let in štirih mesecev zapora.

Konopka je sam k temu dodal, da obžaluje, kar je storil, in sprejema odgovornost za svoja dejanja.

Sodnica je sporazum o priznanju krivde sprejela, pri izreku kazni pa je v celoti sledila predlogu iz sporazuma. V čas zapora se bo Konopki štel čas, ki ga je že preživel v priporu, sodišče pa ga je na predlog obrambe oprostilo plačila stroškov postopka. Kot je opozoril Konopkin zagovornik Dean Babič, mladenič namreč nima ne prihodkov ne premoženja.