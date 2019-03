Poljaku zaradi nepravilno naloženega bazena globa 5240 evrov

Poljski prevozniki so v preteklih dneh zaznamovali delo policistov na avtocestah v okolici Ljubljane. Najprej je Madžar trčil v dve poljski tovorni vozili s priklopnikom, po sprostitvi prometa pa so policisti zaradi oviranja in drugih nepravilnosti Poljaka oglobili za 8540 evrov. Spet Poljak pa je prejšnji teden zaradi nepravilno naloženega bazena dobil 5240 evrov kazni.

Vožnja čez Slovenijo se je pretekli teden slabo končala za poljskega voznika tovornega vozila s priklopnikom, ki so ga pri Domžalah ustavili slovenski policisti. Prevažal je bazene, ki pa so bili nepravilno naloženi in pritrjeni.

Nepravilno naložen in pritrjen bazen FOTO: PU Ljubljana

Ugotovili so, da višina in širina priklopnega vozila s tovorom presega največje dovoljene mere, za kar bi prevozno podjetje potrebovalo dovoljenje za izredni prevoz. Ker voznik takšnega dokumenta ni imel, so policisti tovorno vozilo do odprave napak tovora in pridobitve dovoljenja za izredni prevoz izločili iz prometa. Prevoznemu podjetju so izrekli globo v višini 4000 evrov, vozniku pa 1240 evrov.

