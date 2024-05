Poljska jamarja v jami pri Sežani našla truplo

Kot je zapisano na straneh Uprave RS za zaščito in reševanje, so gasilci Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana na zaprosilo policistov nudili pomoč pri razsvetljavi terena. Dva jamarja JRC RC Sežana sta se spustila v jamo in našla truplo moškega srednjih let.

Danes se intervencija nadaljuje. Kot je za 24ur.com povedal poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, poteka izvlek trupla na površje s pomočjo primorskih jamarskih društev. Aktiviranih je bilo pet jamarjev iz Postojne, pet iz Tolmina in trije iz Sežane.

Ko bodo truplo izvlekli, bo postopek ugotavljanja identitete in okoliščin nesreče prevzela Policija.

Curk je povedal še, da ne gre za jamarja, ki bi se v jamo spustil skupaj s Poljakoma in da na tem območju ni bila prijavljena nobena pogrešana oseba.