Poljskemu vozniku tovornjaka ukradel 98 kavnih avtomatov

Policisti so bili v petek, nekaj po 3. uri zjutraj, obveščeni o tatvini na avtocestnem počivališču v Murski Soboti. Z ogledom kraja dogodka in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neznani storilec poljskemu vozniku tovornega vozila s priklopnikom med 2. in 3.15 uro ukradel 98 kavnih avtomatov znamke DeLonghi.

S tem je podjetje oškodoval za okoli 80.000 evrov. Policisti in kriminalisti neznanega storilca še iščejo.