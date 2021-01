Poljski voznik napihal več kot dva promila

Velenjski policisti so v torek okoli poldneva na Šaleški cesti v Velenju obravnavali poljskega voznika tovornega vozila, ki je vozil pod močnim vplivom alkohola. Kot so sporočili s PU Celje, je imel v krvi nekaj več kot dva promila alkohola. Policisti so voznika pridržali ter mu izrekli 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.

Policisti ob tem ponovno opozarjajo, da alkohol izjemno negativno vpliva na voznikovo zaznavanje, zaradi česar obstaja veliko večja verjetnost udeležbe v prometni nesreči. Z višjo stopnjo alkohola v organizmu se močno poveča tudi verjetnost za povzročitev najhujših prometnih nesreč, v katerih zaradi pijanih voznikov umirajo nedolžni ljudje, še opozarjajo policisti in dodajajo, da nikar ne vozite, če ste uživali alkohol.