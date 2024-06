Polne roke dela za reševalce: zgrešili pot in obtičali, zdrsnil na snežišču ...

V ponedeljek je rešila pohodnika, ki je na območju Bogatina obnemogel zaradi bolezenskih znakov, kasneje pa je iz nevarne situacije na območju Pece pomagala še štirim tujcem, ki so zgrešili pot in obtičali na zelo strmem in nevarnem območju.

Včeraj pa je dežurna ekipa GRZS s policijskim helikopterjem najprej obravnavala nesrečo v soteski Fratarice, kjer se je pri skoku v tolmun poškodovala udeleženka soteskanja. Nato je ekipa na Ržu v okolici Kredarice reševala tujca, ki je neustrezno opremljen zdrsnil na snežišču in se po srečnem naključju ustavil na robu skalnega skoka. Tretje reševanje pa so reševalci in policijski helikopter opravili še pod goro Kompotela v Kamniško-Savinjskih Alpah, kjer je pohodnik pri sestopu zdrsnil na mokri skali in si poškodoval nogo. Bil je ustrezno opremljen. Vsi dogodki so se zgodili v popoldanskem času, so sporočili s PU Kranj.