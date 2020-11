Pomagala otrokom pri šoli na daljavo in zažgala kuhališče

S PU Maribor so sporočili, da je 44-letna ženska v stanovanjski hiši v Pekrah včeraj okoli 12.30 kuhala kosilo in hkrati nudila pomoč otrokom pri šoli na daljavo. Na štedilniku se ji je med tem vnelo olje. Ogenj je sprva poskušala pogasiti sama, vendar se je ob tem nadihala dima, zato so poklicali gasilce, ki so požar pogasili.

44-letnico so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, od koder so jo po pregledu napotili domov.

V požaru je zgorela kuhinjska napa, nekoliko je ožgana tudi steklokeramična plošča. Po nestrokovni oceni znaša materialna škoda okoli tisoč evrov.

O dogodku bodo policisti pristojnemu tožilstvu podali poročilo.