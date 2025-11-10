Svetli način
Črna kronika

Vojaški helikopter na pomoč dvema pohodnikoma

Bled, 10. 11. 2025 13.03 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
D. S.
Pohodnik zaradi težav z nogo ni mogel sestopiti s Staničevega doma v dolino, 48-letna pohodnica pa si je na markirani planinski poti z Debele peči proti Blejski koči poškodovala nogo. Oba je na varno prepeljal helikopter Slovenske vojske.

Včeraj nekaj čez 18. uro so bili policisti obveščeni o pohodniku, ki zaradi težav z nogo ni mogel sam sestopiti s Staničevega doma v dolino. "Na kraju mu je pomoč nudila helikopterska ekipa GRS z Brnika, v kateri je bila tudi pripadnica gorske policijske enote, in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v dolino. Pomoč so nudili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali," so sporočili s Policije.

Pohodnika so v dolino prepeljali z vojaškim helikopterjem
Pohodnika so v dolino prepeljali z vojaškim helikopterjem FOTO: Shutterstock

Nekaj po 13. uri pa so bili obveščeni o 48-letni pohodnici, ki je med sestopanjem po markirani planinski poti z Debele peči proti Blejski koči stopila v snežno luknjo in si poškodovala nogo. "Na kraju ji je pomoč nudila helikopterska ekipa GRS z Brnika, v kateri je bila tudi pripadnica gorske policijske enote, in jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v SB Jesenice. Pomoč so nudili tudi gorski reševalci GRS Radovljica," so sporočili.

Policisti so pohodnike pozvali, da se v izogib tovrstnim situacijam v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.

