Vojaški helikopter na pomoč dvema pohodnikoma

Včeraj nekaj čez 18. uro so bili policisti obveščeni o pohodniku, ki zaradi težav z nogo ni mogel sam sestopiti s Staničevega doma v dolino. "Na kraju mu je pomoč nudila helikopterska ekipa GRS z Brnika, v kateri je bila tudi pripadnica gorske policijske enote, in ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v dolino. Pomoč so nudili tudi gorski reševalci GRS Mojstrana. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali," so sporočili s Policije.

Nekaj po 13. uri pa so bili obveščeni o 48-letni pohodnici, ki je med sestopanjem po markirani planinski poti z Debele peči proti Blejski koči stopila v snežno luknjo in si poškodovala nogo. "Na kraju ji je pomoč nudila helikopterska ekipa GRS z Brnika, v kateri je bila tudi pripadnica gorske policijske enote, in jo s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v SB Jesenice. Pomoč so nudili tudi gorski reševalci GRS Radovljica," so sporočili.

Policisti so pohodnike pozvali, da se v izogib tovrstnim situacijam v gore odpravijo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti.