Pomurski policisti ujeli serijskega tatu motornih žag in orodja

Policisti Policijskih postaj (PP) Murska Sobota in Lendava so v poletnih mesecih obravnavali več kaznivih dejanj tatvin in velikih tatvin, kjer so bili ukradeni motorne žage in razno orodje.

Policisti PP Murska Sobota so 15. septembra med kontrolo cestnega prometa zaustavili voznika osebnega avtomobila, doma z območja Murske Sobote. Med policijskim postopkom so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter da vozi neregistrirano vozilo, na katerem so bile nameščene registrske tablice drugega vozila. Osebni avtomobil so mu zasegli. Za več kršitev cestnoprometnih predpisov so zoper kršitelja podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče Ljutomer, Oddelek za prekrške, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Pri pregledu vozila pa so policisti ugotovili tudi, da je voznik v prtljažnem prostoru prevažal motorno žago, za katero ni znal pojasniti izvora. Prav tako so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da žaga izvira iz kaznivega dejanja, zaradi česar so mu odvzeli prostost. Na podlagi pridobljene odredbe so pri 27-letnem osumljenemu policisti nato opravili hišno preiskavo, med katero so našli več predmetov (motornih žag), za katere prav tako obstaja sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj. Med nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 27-letnik osumljen več kaznivih dejanj vlomov in tatvin na območju Pomurja. Na podlagi zbranih obvestil in dokazov so policisti PP Murska Sobota in Lendava preiskali eno kaznivo dejanje velike tatvine in pet kaznivih dejanj tatvin. Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Lastnika ene od najdenih žag še niso našli in policisti zbiranje obvestil tako nadaljujejo. "Če žago kdo prepozna (tudi če ni prijavil kaznivega dejanja), naj se oglasi na PP Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 11, kjer bo opravljena prepoznava predmeta," pozivajo na murskosoboški policijski upravi.