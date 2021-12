Pomurski policisti zasegli avto v vrednosti 70.000 evrov

Murskosoboški policisti so ob preverjanju na bencinskem servisu naleteli na tovorno vozilo, ki je prevažalo avtomobile. Ob pregledu so ugotovili, da je eden od avtomobilov bil vpleten v kaznivo dejanje. Avto, ki so ga zasegli je vreden 70.000 evrov.

Murskosoboški policisti so v sklopu izvajanja izravnalnih ukrepov, opravljali kontrolo na počivališču BS Petrol-sever v Murski Soboti. icon-expand FOTO: PU Murska Sobota icon-chevron-left icon-chevron-right Pri kontroli so na parkirišču opazili parkirano tovorno vozilo znamke Mercedes Benz Actros, romunskih registrskih oznak s pripetim priklopnikom, ki je imel naloženih devet osebnih vozil. Voznik tovornega vozila je bil državljan romunije. Pri nadaljnjem preverjanju vseh okoliščin, tudi s pomočjo varostnih organov, je nastal utemeljen razlog, da osebno vozilo izvira iz kaznivega dejanja na ozemlju Italije, so sporočili iz PU Murska Sobota. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin so osebno vozilo zasegli, zoper voznika tovornega vozila pa so uvedli predkazenski postopek. Osebno vozilo je letnik 2021 in je vredno okoli 70.000 evrov.