Pomurski policisti zasegli orožje in 199 nabojev

Iz PU Murska Sobota so sporočili, da so policisti PP Gornja Radgona v sredo v sodelovanju z murskosoboškimi policisti in Enoto vodnikov službenih psov Murska Sobota na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 50-letniku z območja Gornje Radgone, zaradi suma, da nedovoljeno poseduje orožje in strelivo.

Osumljencu so zasegli pištolo znamke Pietro Beretta, malokalibrsko puško in 199 kosov nabojev različnih kalibrov za obe najdeni orožji.