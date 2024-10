Ponarejala poslovne listine, pridobila devet milijonov in si kupila hišo

Poslovodni osebi ene od gospodarskih družb z območja Celja sta med letoma 2021 in 2022 storili več kaznivih dejanj, in sicer preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, poslovna goljufija ter zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

Navedena kazniva dejanja sta osumljena storila pri izvajanju gospodarske dejavnosti v obliki grosistične prodaje, ko sta za pridobivanje svežih likvidnostnih sredstev ponaredila veliko število poslovnih listin, "ki so v poslovnem odnosu do finančnih družb in banke služile kot dokaz razpolaganja s terjatvami (premoženjem), na podlagi česar je osumljena družba pridobivala svež denar. Le tega osumljena v nadaljevanju nista uporabila namensko oz. za zagotavljanje gospodarske dejavnosti, temveč za financiranje rasti podjetja, ki ni temeljilo na dejanskem poslovanju," so sporočili iz PU Celje. Svež denar sta porabljala tudi za plačilo že zapadlih drugih finančnih obveznosti in za nakup stanovanjske hiše za zasebne namene.

Ob tem sta zaloge iz družbe po blokadi transakcijskih računov in ob prihajajočem se insolvenčnem postopku pred bodočimi upniki umaknila tako, da sta jih prodala s pomočjo druge pravne osebe. Z vsemi opisanimi kaznivimi dejanji sta osumljena sebi in družbi, ki sta jo upravljala, pridobila več kot devet milijonov protipravne premoženjske koristi, so še ugotovili celjski kriminalisti.