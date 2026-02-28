Naslovnica
Črna kronika

Ponarejeni evrski bankovci vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji

Maribor, 28. 02. 2026 09.36 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
K.H.
Pranje denarja

Mariborski policisti obravnavajo sum ponarejanja denarja. Domnevno ponarejene bankovce so zaznali v eni od mariborskih bank, pred tem pa so bili ti vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji. Policisti bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Maribor II so v petek okrog 6:30 v eni od bank na območju mestne občine Maribor obravnavali sum storitve kaznivega ponarejanja denarja. 

Domnevno ponarejeni bankovci so bili pred tem vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. "In sicer en za 500 evrov na območju mestne občine Ljubljana in en za 500 evrov na območju mestne občine Velenje, trije za 200 evrov na območju mestne občine Novo mesto, en za 20 evrov na območju mestne občine Ptuj in en za 20 evrov na območju občine Hajdina," so sporočili. 

Policisti bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo.

KOMENTARJI4

a res je
28. 02. 2026 11.17
Zanimivo, da zdaj preverjajo bankovce že za 20 evrov, tule pa piše, da nekateri ne preverijo niti za 500 in 200 evrov.
Odgovori
0 0
Levi so barabe
28. 02. 2026 10.52
To so drugorazredne teme. Policija mora zapret golobove nasprotnike
Odgovori
+0
1 1
pojokov
28. 02. 2026 10.33
cariniki na delu
Odgovori
+1
1 0
graf
28. 02. 2026 11.07
niso cariniki ampak Romuni !
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
