Ponarejeni evrski bankovci vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji

Policisti Policijske postaje Maribor II so v petek okrog 6:30 v eni od bank na območju mestne občine Maribor obravnavali sum storitve kaznivega ponarejanja denarja.

Domnevno ponarejeni bankovci so bili pred tem vnovčeni v različnih krajih po Sloveniji, so sporočili iz Policijske uprave Maribor. "In sicer en za 500 evrov na območju mestne občine Ljubljana in en za 500 evrov na območju mestne občine Velenje, trije za 200 evrov na območju mestne občine Novo mesto, en za 20 evrov na območju mestne občine Ptuj in en za 20 evrov na območju občine Hajdina," so sporočili.

Policisti bodo po zbranih obvestilih podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo.