Na Dragonji odkrili 15 ponarejenih PCR-testov pri slovenskih državljanih

Na mejnem prehodu Dragonja so policisti v soboto odkrili devet ponarejenih PCR-testov za novi koronavirus, v nedeljo pa šest. Vse ponarejene izvide so odkrili pri državljanih Slovenije, sporočajo iz Policijske uprave Koper. Vse bodo kazensko ovadili.

"Opozarjamo državljane Slovenije, naj ne ponarejajo testov, saj policisti na mejnih prehodih podrobno preverjajo pristnost testa, tudi s pomočjo drugih institucij,"dodaja Policija.

Koprski policisti so med vikendom prav tako poostreno nadzirali upoštevanje novih omejitev gibanja, predvsem omejitve prehajanja regije, uporabo zaščitnih mask ter vzdrževanje razdalje med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva. Zaznali so kar nekaj kršitev pri prehajanju meja regij, predvsem pa več kršitev zbiranja. Policisti so upoštevanje odlokov preverjali predvsem na cestah in v mestnih središčih. "Apeliramo na vse, naj se držijo pravil ohranjanja medsebojne razdalje in uporabe zaščitnih mask za preprečevanje širjenja bolezni," poziva predstavnica za odnose z javnostmi PU Koper, Anita Leskovec.

Spomnimo, da je gibanje od sobote za prebivalce obalno-kraške regije omejeno na to regijo. Za prečkanje regijske meje je v veljavi že od prej znanih 12 izjem, med njimi pa ni več tiste, ki je dovoljevala prehod zaradi obiska trgovine. Izjema tudi ni prehajanje med stalnim in začasnim prebivališčem. Prehajanje med obalno-kraško regijo in drugimi regijami je med drugim dovoljeno z dokazilom o cepljenju, pozitivnim ali negativnim rezultatom testa na koronavirus in za prebolevnike. Posameznik mora obenem imeti s seboj dokazilo, s katerim izkaže upravičenost do uveljavljanja ene od 12 izjem, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Policija sicer odsvetuje vsa nenujna potovanja na Obalo. Prepovedano je tudi zbiranje ljudi.