Ponoči iskali 11-letnika: pri minus osmih stopinjah prehodil 10 kilometrov

Domžalski policisti so bili malo po 23. uri obveščeni, da je pogrešan 11-letnik. Niso ga takoj našli, na pomoč so poklicali tudi gasilce. 20 minut čez polnoč so dobili klic o pogrešanem otroku, razlaga Matjaž Merkužič iz Centra za zaščito in reševanje Domžale. Poskušali so pridobiti informacije o pogrešanem, kako je bil oblečen, kaj je imel sabo ter predvsem, kam bi se lahko odpravil. Vsaka gasilska enota je prečesavala svoje območje."Pregledali smo tudi vse možne ceste, ob gozdovih, če bi se deček slučajno zatekel v gozd," pravi Jernej Slapar iz PGD Studenec.

Bila je ledena noč, minus osem stopinj, deček bi bil lahko kjer koli, iskanje ni bilo enostavno, razlagajo gasilci. Pregledovali so avtobusne in železniške postaje, okolico šole, črpalke, ulice ... In ko je ekipa gasilcev prišla do trzinskega križišča, so srečali vodnika iskalnih psov, ki je rekel, da je podobno osebo opazil v Črnučah, kjer so policisti fanta k sreči našli. "Ne bom se veliko zmotil, če vam rečem, da smo 40 kvadratnih kilometrov teritorija pregledali in preiskali," dodaja Merkužič.

Deček naj bi prehodil okoli 10 kilometrov. Neuradno naj bi se peš odpravil k babici in dedku, ki ju zaradi koronskih ukrepov ni videl že dalj časa.