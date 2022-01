Ponoči na avtocesti zagorelo vozilo, v njem odkrili mrtvo osebo

Nekaj pred 3. uro zjutraj je v odstavni niši na dolenjski avtocesti, malo pred Višnjo Goro, zagorelo osebno vozilo. Na kraju so posredovali gasilci PGD Grosuplje in ljubljanskih gasilskih brigad, ki so požar pogasili, v notranjosti avtomobila pa so odkrili mrtvo osebo. Identiteta umrle osebe za zdaj še ni znana, prav tako še ni znan vzrok požara. Zaradi dela interventnih služb je zaprt desni pas avtoceste v smeri proti Novemu mestu.

icon-expand Vzrok požara in identiteta osebe trenutno še nista ugotovljeni. FOTO: Dreamstime Policija in gasilci so bili o gorečem osebnem vozilu na avtocesti Grosuplje–Višnja Gora obveščeni okoli 3. ure zjutraj. Avto je gorel v odstavni niši malo pred Višnjo Goro v smeri Novega mesta. Na kraju je posredovalo devet gasilcev Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje in gasilci ljubljanskih gasilskih brigad, ki so požar pogasili. V vozilu, ki ga je uničil ogenj, so odkrili mrtvo osebo. "Po naših videnjih v vozilu ni bilo drugih oseb," so ob tem povedali na gasilskih brigadah. Policisti so po pogašenem požaru pričeli z ugotavljanjem samih okoliščin požara. Vzrok požara in identiteta osebe trenutno še nista ugotovljena. Zaradi dela interventnih služb je medtem še vedno zaprt desni pas avtoceste, zaradi ogleda kraja dogodka pa je delna zapora tega dela predvidena tudi dopoldne.