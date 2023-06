Ponoči na območju Maribora zagorela stanovanja hiša

V nedeljo so bili mariborski policisti okoli 3. ure zjutraj obveščeni, da je na območju njihove Podlehnika zagorela stanovanjska hiša. Ko so prispeli na kraj požara so bili tam že gasilci, ki so se borili z ognjem. Policisti so zavarovali območje. Po prvih informacijah v požaru ni bilo poškodovanih škodo bodo še ocenili.

Prav tako še ni znan vzrok požara. Več sledi.