Na vrata občana potrkala pretepena in pomanjkljivo oblečena neznanka

Na operativno-komunikacijskem centru v Kopru so prejeli klic občana, da je na njegov dom prišla pretepena in pomanjkljivo oblečena ženska, ki je ne pozna. Na kraj dogodka so poslali policijsko enoto in zdravnika, ki je ugotovil, da je 43-letnica huje poškodovana.

Ob prihodu policistov se je v postopku začel vmešavati 44-letni moški iz Ljubljane, zato so ga policisti pridržali. Kasneje so pripravili, da tudi 43-letna ženska stanuje v Ljubljani in da se s pridržanim 44-letnikom pozna. Družila naj bi se tudi tisti večer. Oba sta bila pod vplivom alkohola, so sporočili s PU Koper. Policisti so obema odredili strokovni pregled, pregledali so tudi kraj dejanja. Žensko so po navodilih zdravnika odpeljali v Splošno bolnišnico Izola. Moškega bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve hude telesne poškodbe.