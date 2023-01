Ponoči popivala, klicala na pomoč, zjutraj pa se tega nista spomnila

Na Policijski upravi (PU) Koper so pojasnili, da bodo kazensko ovadbo zoper obe osebi, ki sicer prihajata z območja Kranja, vložili na Okrožno državno tožilstvo v Kopru. Opozorili so, da se zloraba znamenj za pomoč in nevarnost kaznuje s kaznijo do treh let zapora.