Ponoči pri Vrhniki tik ob avtocesti zagorel večji poslovni objekt

Zagorelo je okoli 23. ure, na kraju požara pa je posredovalo več gasilskih enot. "Zaprite okna in spremljajte sredstva javnega obveščanja," so že v ponedeljek malo pred polnočjo prek družbenih omrežij opozorili iz Civilne zaščite Vrhnika.

"Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, nadaljnjega zbiranja obvestil in kriminalistično forenzične preiskave," so sporočili iz Policijske uprave Ljubljane.

Zagorel naj bi sicer velik objekt v proizvodno-obrtni coni Tojnice, poroča Siol, blizu katerega ima poslopje tudi eno od podjetij, ki se ukvarja s predelavo poliestra, izdelavo industrijskih izdelkov in obnovo plovil.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja premoženjska škoda. Policisti bodo o vseh zbranih obvestilih in ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.