Ponoči prijavili streljanje, 44-letnik nato žalil in se upiral policistom

S PU Koper so sporočili, da so bili piranski policisti v nedeljo ob 1.41 obveščeni o streljanju v eni od vasi v zaledju piranske občine. Več klicateljev je namreč slišalo poke, podobne strelom, zato je na kraj odšlo več policijskih patrulj.

Pred hišo, kjer naj bi bilo predhodno slišati strele, so policisti izsledili 44-letnega državljana Hrvaške. Ta je po več pozivih izstopil iz objekta, policisti pa so mu zaradi zagotovitve varnosti postopka nataknili lisice. Med varnostnim pregledom pri njem niso našli orožja, so pa v okolici hiše odkrili več praznih tulcev.

Moški je med nadaljevanjem postopka postajal vse bolj nemiren, se upiral policistom in jih žalil. Ker se kljub opozorilom ni umiril, so mu odredili pridržanje.