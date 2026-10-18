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Črna kronika

Ponoči prijavili streljanje, 44-letnik nato žalil in se upiral policistom

Piran, 18. 10. 2026 14.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Plastična pištola (fotografija je simbolična)

Policisti so se ponoči v eni od vasi v zaledju piranske občine odzvali na prijave streljanja. Pred hišo, od koder naj bi prihajali streli, so našli 44-letnega državljana Hrvaške, ki se je med postopkom upiral in žalil policiste.

S PU Koper so sporočili, da so bili piranski policisti v nedeljo ob 1.41 obveščeni o streljanju v eni od vasi v zaledju piranske občine. Več klicateljev je namreč slišalo poke, podobne strelom, zato je na kraj odšlo več policijskih patrulj.

Pred hišo, kjer naj bi bilo predhodno slišati strele, so policisti izsledili 44-letnega državljana Hrvaške. Ta je po več pozivih izstopil iz objekta, policisti pa so mu zaradi zagotovitve varnosti postopka nataknili lisice. Med varnostnim pregledom pri njem niso našli orožja, so pa v okolici hiše odkrili več praznih tulcev.

Moški je med nadaljevanjem postopka postajal vse bolj nemiren, se upiral policistom in jih žalil. Ker se kljub opozorilom ni umiril, so mu odredili pridržanje.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Policisti so mu nato zasegli pištolo kalibra devet milimetrov z nabojnikom in dodatnim strelivom. Preverjanje je pokazalo, da ima na Hrvaškem sicer veljavno dovoljenje za posest orožja, ne pa tudi za njegovo nošenje.

Po posvetu z dežurno državno tožilko policisti niso ugotovili elementov kaznivega dejanja, zato dogodek obravnavajo kot prekršek. Moškemu so izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru, zasegli orožje in strelivo ter uvedli še postopek po zakonu o orožju.

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Piran streljanje policija orožje kršitev javnega reda in miru

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