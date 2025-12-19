Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ponoči reševali zataknjen tovornjak

Koper, 19. 12. 2025 16.20 pred 46 minutami 1 min branja 4

Avtor:
D.L.
Tovornjak

Policisti so v četrtek ob 22.20 dobili obvestilo, da se je na cesti med Rakitovcem in Movražem v slovenski Istri zataknil tovornjak. Reševali so ga kar nekaj časa, uspelo jim je šele, ko so ga vzvratno povlekli kilometer v hrib in tam obrnili. Voznik je globo zaradi neupoštevanja prometne signalizacije poravnal na mestu.

Policiste je v četrtek ob 22.20 presenetilo obvestilo, da se je na cesti med Rakitovcem in Movražem zataknil tovornjak. Kot so ugotovili na kraju, je za volanom sedel 50-letni državljan Madžarske, ki se je v težavah znašel, ker ni upošteval prometne signalizacije. Naloženo globo je poravnal na kraju.

Iz zagate so ga nato rešili gasilci, in to ne zlahka. Vozilo so namreč morali vzvratno vleči en kilometer v hrib, šele tam so ga uspeli obrniti, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.

zataknjen tovornjak istra gasilci

Z 1,4 promila alkohola vijugala po avtocesti

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Združene države Evrope
19. 12. 2025 17.26
Slovenija je glede znakov za kamione zelo slaba. Mogoce je tu bil šofer kriv nevem. Poznam pa dosti primerov v slo, kjer znaki niso dobro postavljeni. Prepoved zaa kamion more biti v križišču, kjer se kamion se lahko obrne. Kaj ti pomaga znak pred mostom za višino, če šofer tega ni vedel dokler se ne pripelje do mosta. Prej pa znaka enostavno ni. Je kar nekaj takih primerov pri nas. V tujini je to dosti boljse označeno.
Odgovori
+1
1 0
Colgate
19. 12. 2025 17.15
Kupljen izpit iz Bosne?
Odgovori
+2
2 0
AugustLandmesser
19. 12. 2025 17.02
logično...včasih je voznik pogledal na zemljevid in je bilo vse jasno...danes mu glas govori...zavijte v desno...pa v levo...sedaj pokličite pomoč, ker ne gre ne naprej in ne nazaj
Odgovori
+3
3 0
Združene države Evrope
19. 12. 2025 17.32
Ja pa včasih tudi ni bilo takih pritiskov. Včasih si šel na furo pa bog ni vedel kje si in kaj delas. Danes ti sef vidi če ti kamion laufa, ti pa si pac segrevas kabino zdaj pozimi. Pa če si nardil pavzo 9 ur. Imaš 9:01 pavze, pa ze gledajo v pisarni na računalniku zakaj se se nisi premaknil iz parkinga. Ti pa si moral nujno na wc npr. In si zapravil minuto. Itd itd.. To je današnja šoferja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
To je darilo, ki zadene v polno
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate
Dedek Mraz še vedno na poti po Sloveniji – kje ga lahko srečate
Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1
Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1
7 korakov do zdrave najstniške kože
7 korakov do zdrave najstniške kože
zadovoljna
Portal
Slovo Simone Weiss še vedno odmeva
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
vizita
Portal
Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Zato ne zmorete shujšati
Zato ne zmorete shujšati
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?
cekin
Portal
90.000 evrov, 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
Minimalna plača 2026: delodajalci spet zaskrbljeni
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
Mladi pari in finance: Gen Z rekorderji po sporih, skrivnih računih in prikritih nakupih
moskisvet
Portal
Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka
Izlet v divjino, ki očeta in sina pahne v boj za preživetje
Izlet v divjino, ki očeta in sina pahne v boj za preživetje
Igralec drastično shujšal
Igralec drastično shujšal
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
dominvrt
Portal
Zato imajo brisače trak na robovih
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
Uspelo nam je! Mucka sta dobila nov dom
okusno
Portal
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420