Ponoči reševali zataknjen tovornjak

Policiste je v četrtek ob 22.20 presenetilo obvestilo, da se je na cesti med Rakitovcem in Movražem zataknil tovornjak. Kot so ugotovili na kraju, je za volanom sedel 50-letni državljan Madžarske, ki se je v težavah znašel, ker ni upošteval prometne signalizacije. Naloženo globo je poravnal na kraju.

Iz zagate so ga nato rešili gasilci, in to ne zlahka. Vozilo so namreč morali vzvratno vleči en kilometer v hrib, šele tam so ga uspeli obrniti, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.