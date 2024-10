Ponoči vdrla v trgovino in med begom ukradene parfume izgubila

"Po prvih podatkih sta dva do sedaj neznana osumljenca vlomila skozi steklena vrata trgovine in iz nje odtujila več kozmetičnih izdelkov. Pri begu s kraja sta nekaj teh izdelkov izgubila," so nam sporočili s PU Ljubljana. Kot je razvidno s fotografij, sta osumljenca ukradla parfume iz Maxi marketa v središču Ljubljane.