Požar pod Socerbom: na terenu 70 ljudi in dva helikopterja

Z Gasilske brigade Koper so sporočili, da na območju še vedno gori, stanje pa da je resno. Pogorelo je že 10 hektarjev površine na težko dostopnem terenu med Ospom v Sloveniji in Prebenegom v Italiji. Na terenu je 70 ljudi in dva helikopterja, aktivirali pa bodo tudi gasilce iz preostalih delov Primorske.

Iz Obalne gasilske zveze so posredovali gasilci PGD Osp, Rakitovec, Dekani, Pobegi-Čežarji, Movraž, Dol, Babiči, Hrvatini, Gradin in Krkavče ter tečajniki GZS. Prisotni so tudi italijanski gasilci. Dodatno so bili aktivirani gasilci ZGRS Sežana in PGD Postojna.