Ponoči zagorelo v kuhinji, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Na Dragarjevi ulici v občini Domžale je ob štirih zjutraj zagorelo v kuhinji stanovanjske hiše. Gasilci CZR Domžale in PGD Ihan so požar pogasili in pregledali ostale prostore v objektu. Ena oseba se je med požarom nadihala dima, zato so jo gasilci oskrbeli in predali ekipi NMP ZD Domžale v nadaljnjo oskrbo. Ostali stanovalci so se umaknili iz stavbe, uspelo pa jim je rešiti tudi psa.

Po do sedaj zbranih obvestilih je zagorelo zaradi pregretega olja na štedilniku, so sporočili iz PU Ljubljana. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Življenje osebe, ki je bila zaradi vdihavanja dima odpeljana v KC Ljubljana, ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.