Črna kronika

Ponoči znova zagorelo na deponiji Kostak

Krško, 04. 09. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 42 minutami

Avtor
N.L.
Komentarji
6

V sredo pozno zvečer je zagorelo na deponiji CRO Kostak pri Krškem. Gasilcem so pri gašenju pomagali tudi delavci, ki so s strojno mehanizacijo premetavali goreč material.

Poklicno gasilsko enoto (PGE) Krško je o požaru ob 23.21 obvestil varnostnik. "Izvozili smo s tremi vozili in štirimi gasilci tehničnimi reševalci. Med vožnjo na kraj dogodka smo aktivirali prostovoljna društva in dodatno pomoč dežurnih iz PGE Krško. Ob prihodu na kraj dogodka smo takoj pričeli s postavitvijo in gašenjem iz dveh napadov, eden z boka in drugi z gašenjem z avtolestvijo v čelo požara," so po intervenciji zapisali pri PGE.

Trije gasilci so najprej napeljali cevovod iz hidranta za napajanje cisterne, gasilci PGD Dolenja vas pa so dovažali vodo iz bližnjega hidranta s cisterno. Ostali prostovoljni gasilci so se priključili gasilcem pri gašenju požara.

"Delavci Kostaka so s strojno mehanizacijo premetavali goreč material, ki smo ga sproti ohlajali. Požar smo hitro lokalizirali, ostalo nam je le še premetavanje manjšega kupa gorečega materiala," so javili iz PGE, ki so o požaru obvestili vse pristojne službe.

Ponoči so na požarni straži ostali gasilci PGD Dolenja vas skupaj z delavci Kostaka. "Zaradi preventive smo gasilci PGE Krško povečali nočne obhode na deponiji CRO Kostak in s termo kamero preverjali temperaturo okolice gorečega kupa odpadkov, ter z gasilsko avtocisterno gasili manjše goreče kupe." Gasilci so z delom zaključili ob 4.30.

O požaru je bila obveščena tudi Policijska uprava Novo mesto, so nam potrdili. Več podrobnosti naj bi bilo znanih tekom dneva.

Na omenjeni deponiji je zagorelo tudi v začetku junija.

požar deponija Kostak Krško gasilci intervencija
KOMENTARJI (6)

Solatko
04. 09. 2025 11.04
+1
kako zmanjšati količine odpadkov na hitro in poceni in pri tem še zaastrupiti okoliške prebivalce z rakom. Nikomu ništa.
ODGOVORI
1 0
galeon
04. 09. 2025 11.03
+1
KO imaš smeti preveč, jih malo zakuriš in problem rešen.
ODGOVORI
1 0
Ici
04. 09. 2025 10.52
+1
Ni ga boljšega posla, kot je požar na deponiji. Dlje kot gori, večji bo zaslužek za Kostak.
ODGOVORI
1 0
mertseger
04. 09. 2025 10.51
+1
Pri njih gori bolj pogosto kot v naši peči.
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
04. 09. 2025 10.43
Odlično.. Pa bo spet plač za novo svinjarijo. Tole se pa res da pri nas... Pobiraš lepo peneze, malo preden je polno, "spontano" zagori, folk lepo to podiha... Ti pa spet lepo kasiraš.
ODGOVORI
0 0
bb5a
04. 09. 2025 10.42
Rusi so krivi!
ODGOVORI
0 0
