Ponoči znova zagorelo na deponiji Kostak

Trije gasilci so najprej napeljali cevovod iz hidranta za napajanje cisterne, gasilci PGD Dolenja vas pa so dovažali vodo iz bližnjega hidranta s cisterno. Ostali prostovoljni gasilci so se priključili gasilcem pri gašenju požara.

Poklicno gasilsko enoto (PGE) Krško je o požaru ob 23.21 obvestil varnostnik. "Izvozili smo s tremi vozili in štirimi gasilci tehničnimi reševalci. Med vožnjo na kraj dogodka smo aktivirali prostovoljna društva in dodatno pomoč dežurnih iz PGE Krško. Ob prihodu na kraj dogodka smo takoj pričeli s postavitvijo in gašenjem iz dveh napadov, eden z boka in drugi z gašenjem z avtolestvijo v čelo požara," so po intervenciji zapisali pri PGE.

"Delavci Kostaka so s strojno mehanizacijo premetavali goreč material, ki smo ga sproti ohlajali. Požar smo hitro lokalizirali, ostalo nam je le še premetavanje manjšega kupa gorečega materiala," so javili iz PGE, ki so o požaru obvestili vse pristojne službe.

Ponoči so na požarni straži ostali gasilci PGD Dolenja vas skupaj z delavci Kostaka. "Zaradi preventive smo gasilci PGE Krško povečali nočne obhode na deponiji CRO Kostak in s termo kamero preverjali temperaturo okolice gorečega kupa odpadkov, ter z gasilsko avtocisterno gasili manjše goreče kupe." Gasilci so z delom zaključili ob 4.30.

O požaru je bila obveščena tudi Policijska uprava Novo mesto, so nam potrdili. Več podrobnosti naj bi bilo znanih tekom dneva.

Na omenjeni deponiji je zagorelo tudi v začetku junija.