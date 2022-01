Ponovno sojenje Vrščaju: Zgrabila me je panika

Na celjskem okrožnem sodišču se je začelo ponovno sojenje Andreju Vrščaju, ki je bil marca lani spoznan za krivega umora materinega prijatelja in ga obsodilo na 23 let in pol zapora.

Andrej Vrščaj je v zagovoru povedal, da ga je mamin prijatelj napadel in da ga je potem zgrabila panika. Na dodatna vprašanja pa da ne bo odgovarjal. Predsednica sodnega senata Marjana Topolovec Dolinšek je nato prebrala Vrščajev zagovor s prvotnega sojenja, ko je opisal, kje je spoznal maminega prijatelja in v kakšnem odnosu sta bila. Takrat je tudi poudaril, da je imel od leta 2015 psihične težave. Na prvotnem zagovoru Vrščaj krivde za umor maminega prijatelja sicer ni priznal.

Prvotno sodbo je celjsko višje sodišče lani razveljavilo na podlagi pritožbe nove Vrščajeve zagovornice, odvetnice Maksimiljane Kincl Mlakar, ki je zamenjala odvetnika Ivana Levca, ki ga je branil na prvem sojenju. V pritožbi na sodbo je med drugim navedla, da je bila zahteva obrambe po izključitvi javnosti s predobravnavnega naroka in nato tudi z glavnih obravnav utemeljena, saj bi moralo sodišče upoštevati varstvo osebnega in družinskega življenja obdolženca in oškodovanke, njegove mame.

A sodišče tega ni storilo. Po mnenju obrambe so se na sojenju zato bistveno kršile določbe kazenskega postopka. Obramba tudi meni, da je bil obdolženi v času dogodka bistveno zmanjšano prišteven, ne pa zgolj zmanjšano prišteven. Kincl Mlakarjeva je zato v pritožbi predlagala, da se sodba spremeni in da se obdolženca oprosti očitanih mu kaznivih dejanj oz. se sodba vsaj razveljavi in vrne v ponovno sojenje na prvo stopnjo. Spomnimo Obdolženi Vrščaj je s prijateljem februarja 2020 prišel do hiše na Polzeli, v kateri je tudi prebival. Njegova mati je takrat pred hišo spravljala drva, pri tem pa ji je pomagal sosed. Vrščaj se je odločil tudi sam pomagati pri spravilu drv. Med kosilom je nagovoril soseda, da sta šla skupaj na vrt pred hišo, kjer so pred tem sekali drva. Med njimi je prišlo do nesoglasja, mati je skušala sina umiriti, vendar jo je odrinil, tako da je padla in si zlomila roko.