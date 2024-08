V zraku ponovno air tractorja in helikopter SV, tokrat zagorelo na Komarči

OGLAS

Da je na skalnatem in nedostopnem terenu prišlo do požara v naravi so na družbenih omrežjih sporočili gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica.

Zapisali so, da pri gašenju pomagajo tudi helikopter Slovenske vojske in novi letali za gašenje air tractor. Na terenu pa so tudi gasilci PGD Bohinjska Bistrica, Gorska reševalna služba Bohinj in pa enota Civilne zaščite Bohinj za reševanje na vodi.

"Vse obiskovalce Bohinjskega jezera naprošamo, da reševalnim službam omogočite prosto pot pri zajemanju vode in upoštevate navodila pristojnih na samem Bohinjskem jezeru in okolici," so še zapisali. Da je na Komarči zagorelo, so sporočili tudi iz Gorske reševalne službe Bohinj. Zapisali so, da so naključni pohodniki včeraj v gozdu zaznali dim. "Termokamera na dronu je pokazala veliko anomalijo, enako pa sta potrdila prva reševalca, ki sta se prebila na zahtevni teren, kjer se je pogorišče nahajalo. Takoj sta pričela z delom, da bi se vse skupaj kar najhitreje omejilo in pripravilo na helikoptrsko posredovanje. Pri "krampanju" se jima je pridružilo še šestero parov rok," so zapisali.

