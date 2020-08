Znova zagoreli avtomobili v garaži v Velenju

Danes okrog pol dveh zjutraj so v Stantetovi ulici v Velenju zagorela tri vozila, ki so že bila uničena v prvem požaru in pogašena, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Vozila so pričeli gasiti stanovalci in policisti, člani PGD Velenje pa so jih nato dokončno pogasili z vodo in peno. Eno osebo, ki se je nadihala dima, so reševalci NMP Velenje oskrbeli, tri pa so same odšle v Zdravstveni dom Velenje, poroča Center za obveščanje RS.