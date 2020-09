Ponovno zagorelo na avtoodpadu na ljubljanskem Viču

Z gašenjem požara so pričeli gasilci GB Ljubljana, PGD Vič, Trnovo, Ljubljana-mesto, Bizovik, Brdo, Kozarje, Barje, Podutik, Ježica in Rudnik. Usmerjala pa jih je Enota za podporo vodenju MOL.

V četrtek ob približno 22.15 je na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani ponovno zagorelo na prizorišču nedavnega požara na avto odpadu. Zagorele so odpadne gume na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Iz Gasilske brigade Ljubljana so nam sporočili, da so se okoli 6. ure vrnila še zadnja intervencijska vozila. Požar so gasili do jutranjih ur.

Na avtoodpadu zagorelo že v avgustu

Na istem avtoodpadu na ljubljanskem Viču je zagorelo že na nedeljo 23. avgusta. Ogenj je takrat zajel približno 8000 kvadratnih metrov površine. Ves čas je bilo na terenu več kot sto gasilcev, skupaj pa jih je v gašenju požara sodelovalo kar 220. Do jutra so požar pogasili in zaključili intervencijo.

Ker so gorele pnevmatike, plastika in ostanki avtomobilov, so okoliške prebivalce tudi takrat pozvali, naj se ne izpostavljajo dimu, naj se umaknejo in zaprejo okna.