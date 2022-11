Ponudila mu je pet evrov, vzel jih je 50

Policisti Policijske postaje Ruše obravnavajo primer drzne tatvine v Rušah, ko je neznani moški ženski ukradel bankovec večje vrednosti. Kot so pojasnili policisti, je v torek popoldne v trgovini neznanec pristopil do oškodovanke in ji dejal, da zbira prostovoljne prispevke za gluhoneme. Ko mu je želela izročiti bankovec za pet evrov, ji je moški iz rok iztrgal bankovec za 50 evrov in odhitel iz trgovine. Policisti pozivajo vse, ki bi moškega na fotografiji prepoznali ali imeli druge koristne informacije v zvezi z dejanjem, da to sporočijo na številko 113 ali telefonsko številko PP Ruše (02) 669 09 50.