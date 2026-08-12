Ponudili so mu naložbo v zlato, ostal je brez tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Nova Gorica na Goriškem obravnavajo spletno prevaro, v kateri so oškodovanca ogoljufali pri domnevni ponudbi za nakup naložbenega zlata, so sporočili iz PU Nova Gorica.
Oškodovanec je sprva sodeloval v spletni igri, kjer je vnesel svoje osebne podatke. Na podlagi teh podatkov ga je pozneje po telefonu poklical neznanec, ki se je predstavil z določenim imenom in se lažno izdajal za zaposlenega pri eni od tujih bank, so zapisali na Policiji. Ta je oškodovancu ponudil možnost nakupa naložbenega zlata. Nato pa ga je po telefonu kontaktiral še drugi storilec, ki ga je vodil skozi postopek domnevne naložbe.
Oškodovanec je po navodilih na svojo elektronsko napravo namestil aplikacijo, nato v drugi aplikaciji ustvaril uporabniški račun in nanj prek svojega bančnega računa nakazal določeno vsoto denarja. Kot so še zapisali na Policiji, je njegova banka pozneje zaznala sum zlorabe njegovega bančnega računa ter oškodovanca o tem obvestila in izvedla ukrepe za zaščito njegovih sredstev. Med drugim je blokirala plačilne kartice, spletno banko in bančni račun. Zaradi spletne goljufije je bil občan oškodovan za tisoč evrov.
Policisti PU Nova Gorica občane in občanke ponovno opozarjajo, naj bodo pri spletnih ponudbah za naložbe, predvsem tistih, ki jih prejmejo nepričakovano, izjemno previdni. "Storilci se pogosto predstavljajo kot predstavniki bank, finančnih družb ali drugih legitimnih institucij ter žrtve z različnimi obljubami prepričujejo v nakazilo denarja ali namestitev aplikacij," so zapisali na PU Nova Gorica. Zato svetujejo, da osebnih in bančnih podatkov, gesel ter kod za potrjevanje transakcij ne posredujete neznanim osebam. Prav tako opozarjajo, naj na podlagi telefonskih navodil ne nameščate neznanih aplikacij in ne omogočate oddaljenega dostopa do svoje naprave.
"Če prejmete ponudbo za naložbo, njeno verodostojnost preverite pri uradnih in neodvisnih virih oziroma neposredno pri banki ali drugi instituciji, za katero se klicatelj predstavlja. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja oziroma bančnih in drugih osebnih podatkov, pri tem pa se lahko vživijo v najrazličnejše vloge," svarijo na Policiji. Tako za vzpostavitev zaupanja uporabljajo tudi lažne spletne strani, telefonske klice, elektronsko pošto in različna sporočila.
Vzemite si čas in ponudbo preverite iz več neodvisnih virov
Preden nakažete denar ali posredujete osebne in druge podatke, preverite, komu jih posredujete in ali je ponudnik naložbe preverljiv. "Če ste v dvomu, si vzemite čas in ponudbo preverite iz več neodvisnih virov. Prevaranti pogosto računajo na nepremišljenost in ustvarjanje občutka nujnosti ali strahu," so še dodali na Policiji.
Ob morebitnem oškodovanju pa občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke), se za prijavo čim prej obrnejo na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavijo Policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo tudi svojo banko.
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