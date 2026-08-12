Ponudili so mu naložbo v zlato, ostal je brez tisoč evrov

Policisti Policijske postaje Nova Gorica na Goriškem obravnavajo spletno prevaro, v kateri so oškodovanca ogoljufali pri domnevni ponudbi za nakup naložbenega zlata, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Oškodovanec je sprva sodeloval v spletni igri, kjer je vnesel svoje osebne podatke. Na podlagi teh podatkov ga je pozneje po telefonu poklical neznanec, ki se je predstavil z določenim imenom in se lažno izdajal za zaposlenega pri eni od tujih bank, so zapisali na Policiji. Ta je oškodovancu ponudil možnost nakupa naložbenega zlata. Nato pa ga je po telefonu kontaktiral še drugi storilec, ki ga je vodil skozi postopek domnevne naložbe.

Oškodovanec je po navodilih na svojo elektronsko napravo namestil aplikacijo, nato v drugi aplikaciji ustvaril uporabniški račun in nanj prek svojega bančnega računa nakazal določeno vsoto denarja. Kot so še zapisali na Policiji, je njegova banka pozneje zaznala sum zlorabe njegovega bančnega računa ter oškodovanca o tem obvestila in izvedla ukrepe za zaščito njegovih sredstev. Med drugim je blokirala plačilne kartice, spletno banko in bančni račun. Zaradi spletne goljufije je bil občan oškodovan za tisoč evrov.