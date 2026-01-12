Naslovnica
Črna kronika

Z novimi pooblastili zasegli orožje in dvojico vrgli iz lokala

Novo mesto, 12. 01. 2026 17.41 pred 55 minutami 2 min branja 69

Avtor:
T.H.
Zaseženo orožje na območju PU Novo mesto

Novomeški policisti so sporočili, da so med božično-novoletnimi prazniki že uporabili nekatera nova pooblastila, ki jim jih daje t. i. Šutarjev zakon. Med drugim so z uporabo novih pooblastil zasegli orožje v naselju Brezje, dvema osebama pa so izrekli takojšnjo odstranitev iz gostinskega lokala.

Uporabo strelnega orožja v naselju Brezje so policisti zaznali v silvestrski noči. Oseba, ki je streljala v zrak, je z orožjem pobegnila v stanovanjski objekt, zato so policisti uporabili nove določbe, ki jim dopuščajo, da brez sodnega naloga vstopijo v tuje stanovanje, če je to neogibno potrebno, da se orožje zaseže za zavarovanje ljudi.

Ker se je 38-letnik, ki naj bi streljal, ob vstopu upiral, so ga policisti obvladali in mu odvzeli prostost. Pri njem so našli ter zasegli pištolo in 27 nabojev, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Pri ogledu na kraju so našli še eno pištolo, več tulcev in plinskih nabojev. Zoper 38-letnika bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

V isti noči so policisti zaznali tudi streljanje v Poganški ulici v Novem mestu. Ob prihodu v naselje so našli mesto streljanja, v nadaljevanju pregleda terena pa so nato pri enem izmed objektov našli in zavarovali avtomatsko puško s pripadajočim nabojnikom.

Dvojico vrgli iz lokala

Policisti so med prazniki uporabili tudi pooblastilo, da lahko osebi, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja ali prekrška zoper javni red in mir, ukažejo takojšnjo odstranitev iz gostinskega lokala in njegove okolice, in sicer na razdaljo najmanj 200 metrov. Omenjeno pooblastilo so uporabili za dve osebi.

Sicer pa je policija svoje aktivnosti na območju PU Novo mesto v času božično-novoletnih praznikov še dodatno okrepila. Med drugim je izvajala poostrene nadzore na javnih krajih, v gostinskih lokalih, na prireditvah in v prometu. Pri tem so novomeškim policistom pomoč nudili tudi policisti posebne policijske enote, specialne enote, specializirane enote za nadzor državne meje in vodniki službenih psov ter policisti konjeniki.

Statistika kaže, da so na območju PU Novo mesto od 24. do 31. decembra zaznali precej manj prijav motečih ravnanj oziroma kršitev, povezanih z uporabo strelnega orožja in prepovedane pirotehnike kot v preteklih letih, so še sporočili z omenjene policijske uprave.

Razlagalnik

Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (ZNUZJV), v javnosti znan kot Šutarjev zakon, je bil v slovenski pravni red vpeljan lani. Njegov namen je bil povečati učinkovitost policije pri izvajanju njenih nalog, zlasti na področju javne varnosti in preprečevanja kriminala. Med ključnimi novostmi, ki jih prinaša zakon, je tudi razširitev pooblastil policistov, kot je na primer možnost vstopa v zasežene prostore brez sodnega naloga v nujnih primerih za zavarovanje ljudi ali premoženja.

Pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja

