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Črna kronika

Poostren nadzor na Planini: e-skiro dosegel 66 km/h, kršitve tudi pri mopedih

Kranj, 13. 10. 2026 11.30 pred 51 minutami 3 min branja 18

Avtor:
L.M.
Mladostnik na skiroju

Policisti so med poostrenim nadzorom na območju kranjske Planine odkrili več prometnih prekrškov mladoletnikov, zasegli pa so tudi pirotehnične izdelke. Eden od preverjenih e-skirojev je na merilnih valjih dosegel hitrost 66 kilometrov na uro.

Gorenjski policisti so 9. in 10. oktobra na območju Planine v Kranju izvedli poostren nadzor, med katerim so obravnavali več kršitev cestnoprometnih predpisov in eno kršitev, povezano z uporabo pirotehničnih izdelkov. Mladoletni osebi so zasegli pirotehnične izdelke, zoper njo pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Med ugotovljenimi prometnimi prekrški mladoletnih voznikov mopedov in električnih skirojev so bili vožnja brez zaščitne čelade, vožnja brez nameščene registrske tablice in vožnja po nepravilni strani ceste. Zoper te voznike bodo policisti zaradi ugotovljenih prekrškov prav tako podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. V nekaterih primerih so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva obravnavali tudi starše in jim izdali plačilne naloge.

Električni skiro
Električni skiro
FOTO: Shutterstock

Posebno pozornost so namenili tehničnim lastnostim e-skirojev in mopedov ter hitrosti, ki jo vozila dosegajo glede na svoje konstrukcijske lastnosti. Pri preverjanju dveh električnih skirojev na merilnih valjih je eden dosegel hitrost 66 kilometrov na uro, drugi pa 37 kilometrov na uro. Policisti zoper oba mladoletna voznika vodijo postopke, plačilne naloge pa so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva izdali tudi njunim staršem.

Policija napoveduje, da bo s preventivnimi in represivnimi aktivnostmi na Planini nadaljevala tudi v prihodnje. Ob tem poudarja pomen sodelovanja s prebivalci in drugimi pristojnimi institucijami. O varnosti na tem območju so se 8. oktobra pogovarjali tudi na skupnem sestanku na Mestni občini Kranj. "Pomembno je, da Policija, občina in drugi pristojni sodelujemo ter skupaj iščemo rešitve za večjo varnost v lokalnem okolju," so sporočili s PU Kranj.

Dodajajo, da imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti tudi starši, ki lahko z ustreznim nadzorom in pogovorom z otroki prispevajo k odgovornejšemu ravnanju v prometu. Posebej pomembno je, da mladi razumejo tveganja, povezana z uporabo tehnično neustreznih e-skirojev, vožnjo brez ustrezne zaščitne čelade in z neustrezno uporabo pirotehničnih izdelkov.

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Poostrene nadzore so policisti uvedli zaradi vse pogostejših primerov vandalizma, razgrajanja, uporabe pirotehnike in nevarne vožnje z električnimi skiroji ter skuterji. Na Planini v Kranju so namreč v zadnjem času poročali o skupinah mladostnikov, ki naj bi s petardami, kurjenjem ognja in divjanjem po naselju vznemirjali prebivalce ter ogrožali varnost in mir v soseski.

Policisti prebivalce pozivajo, naj jih o dogodkih, ki bi lahko ogrozili varnost ljudi ali premoženja, obvestijo na telefonsko številko Policijske postaje Kranj 04 233 64 00 oziroma na številko 113, kadar je potrebno takojšnje posredovanje. Za vprašanja in informacije se lahko obrnejo tudi na vodjo policijskega okoliša.

Zaključujejo, da lahko z odgovornim ravnanjem, medsebojnim spoštovanjem in dobrim sodelovanjem vsak prispeva k temu, da bo naše bivalno okolje še bolj varno.

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policija Kranj prometna varnost e-skiro mladoletniki

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KOMENTARJI18

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TON 618
13. 10. 2026 12.35
Najprej bi bilo treba uvesti kategorijo in opravljanje izpita. Nadalje bi bilo s tem avtomatično mulariji prepovedana uporaba. Vse prestopnike kaznovati enako kot pri vožnji avtomobila brez izpita, skiro pa odvzeti in na uničenje. Vse se da. Lih zadnjič v šiški pred sabo gledam kekca na skiroju kako se levo desno vozi po zadnjem kolesu in se zadnji hip odmika nasproti idočim. Sem ga dohitel in vprašal zakaj to počne. In ko je bil pameten si je prislužil klofuto. Takrat je utihnil.
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0 0
Nutrija
13. 10. 2026 12.35
Starši pa še kar kupujejo te električne skiroje mulcem, ne glede na možne posledice. Potem pa imamo težavo še vsi ostali starši, ker moram vsak dan svojima tamalima doma pojasnjevati zakaj je e.skiro nevaren in da ona pač ne bosta imela e-skiroja, kljub temu, da jih imajo vsi njihovi prijatelji, nekateri seveda predelane.
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0 0
Chrome
13. 10. 2026 12.28
Skiro kot prevozno sredstvo je bomba, prevoz na delo še nikoli ni bil tako enostaven. Škoda, da mularija dela takšno škodo sebi in nam. Toliko dolgo se bodo igrali, da bodo vse skupaj prepovedali.
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+2
2 0
Animal_Pump
13. 10. 2026 12.35
Ne bodo prepovedali. Pustiš blokado na 25kmh..nosi čelado..zarad svoje varnosti. Noben te niti taknil ne bo.
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+1
1 0
FETS LUCK
13. 10. 2026 12.16
Şaj za mladoletnike odgovarjajo starši tako da ni tezavglede sankcij. V kolikor starsi niso kos svojim sončkom pa obstajajo tudi prevzgojni domovi.
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+2
2 0
ALEX0000
13. 10. 2026 12.07
A še velja tisto, ča če nimaš rad otroka mu kupu električni skiro.
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+6
6 0
Ben Hur
13. 10. 2026 12.04
Iskrene cestitke g. Rakovec, da tako uspešno vodite Kranj. Diversity is our strenght ali kako ze gre...
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+0
1 1
peglezn
13. 10. 2026 11.57
Jaz sem zadnjič posnel modela na Celovški, ki se je med pasovoma peljal z e-skirojem po tazadnjem kolesu (najmanj 60 kmh). Jasno, samo v majici, brez čelade in s "pederušo". Na koncu pri hotelu obrnil in enako nazaj.
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+4
4 0
Con-vid 1984
13. 10. 2026 11.55
Kranjčani so volili za to,....pazi kaj si želiš
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+5
5 0
TON 618
13. 10. 2026 11.46
A skiroje so zasegli?
Odgovori
+6
6 0
Nutrija
13. 10. 2026 12.29
Ne, ker ni zakonske podlage.
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0 0
SDS_je_poden
13. 10. 2026 11.42
Mene bi bilo kot starša sram, da mi drugi (policija, občina, redarji...) disciplinirajo mojo mularijo. Očitno marsikoga od teh staršev pač enostavno ni sram.
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+12
13 1
Brane123
13. 10. 2026 11.47
Logično. Bivšim pastirjem iz kosova je pa civilizacija pač nekaj tujega, in se pozna pri obnašanju njihovih otrok :)
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+10
10 0
300 let do specialista
13. 10. 2026 12.01
Tako je Brane, njegov cilj, ko pride v ORLOVO MESTO je samo nakup MRCEDEZZZ, pa, da se gre dol med maj.mune pokazat vsake 3 mesce.
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+6
6 0
Letnik 1964
13. 10. 2026 12.23
👍🤣 stari si zadel u nulo
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0 0
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