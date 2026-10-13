Poostren nadzor na Planini: e-skiro dosegel 66 km/h, kršitve tudi pri mopedih

Gorenjski policisti so 9. in 10. oktobra na območju Planine v Kranju izvedli poostren nadzor, med katerim so obravnavali več kršitev cestnoprometnih predpisov in eno kršitev, povezano z uporabo pirotehničnih izdelkov. Mladoletni osebi so zasegli pirotehnične izdelke, zoper njo pa bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Med ugotovljenimi prometnimi prekrški mladoletnih voznikov mopedov in električnih skirojev so bili vožnja brez zaščitne čelade, vožnja brez nameščene registrske tablice in vožnja po nepravilni strani ceste. Zoper te voznike bodo policisti zaradi ugotovljenih prekrškov prav tako podali obdolžilne predloge na pristojno sodišče. V nekaterih primerih so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva obravnavali tudi starše in jim izdali plačilne naloge.

Električni skiro FOTO: Shutterstock

Posebno pozornost so namenili tehničnim lastnostim e-skirojev in mopedov ter hitrosti, ki jo vozila dosegajo glede na svoje konstrukcijske lastnosti. Pri preverjanju dveh električnih skirojev na merilnih valjih je eden dosegel hitrost 66 kilometrov na uro, drugi pa 37 kilometrov na uro. Policisti zoper oba mladoletna voznika vodijo postopke, plačilne naloge pa so zaradi opustitve dolžnega nadzorstva izdali tudi njunim staršem. Policija napoveduje, da bo s preventivnimi in represivnimi aktivnostmi na Planini nadaljevala tudi v prihodnje. Ob tem poudarja pomen sodelovanja s prebivalci in drugimi pristojnimi institucijami. O varnosti na tem območju so se 8. oktobra pogovarjali tudi na skupnem sestanku na Mestni občini Kranj. "Pomembno je, da Policija, občina in drugi pristojni sodelujemo ter skupaj iščemo rešitve za večjo varnost v lokalnem okolju," so sporočili s PU Kranj. Dodajajo, da imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti tudi starši, ki lahko z ustreznim nadzorom in pogovorom z otroki prispevajo k odgovornejšemu ravnanju v prometu. Posebej pomembno je, da mladi razumejo tveganja, povezana z uporabo tehnično neustreznih e-skirojev, vožnjo brez ustrezne zaščitne čelade in z neustrezno uporabo pirotehničnih izdelkov.