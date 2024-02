Poostren nadzor nad tovornimi vozili na Logu: številne kršitve

Med nadzorom so kontrolirali 31 tovornih vozil, pri katerih so ugotovili kar 74 kršitev cestno prometne zakonodaje. Kar v 21 primerih je bilo ugotovljeno, da vozniki niso upoštevali odredbe o omejitvi prometa tovornih vozil.

Pri temeljitih kontrolah pa so ugotovili še kršitve zakonodaje na področju prekoračitve časa vožnje, tehnične neizpravnosti vozil in prekoračitve največje dovoljene mase vozil. Predpisana globa za prekršek zaradi neupoštevanja odredbe o omejitvi prometa tovornih vozil za voznika znaša 300 evrov, za pravno osebo pa 1000 evrov. Pri vseh ugotovljenih kršitvah so kršiteljem izdali plačilne naloge oziroma izrekli globe tako fizičnim kot pravnim osebam, so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti pozivajo voznike: "Upoštevajte predpisan čas vožnje, odmorov in počitkov, ne le zaradi kazni, ampak predvsem zaradi svoje varnosti in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Pomembno je namreč, da vozite spočiti in v ustreznem psihofizičnem stanju, saj lahko zmanjšana pozornost za volanom večdesettonskega vozila pripelje do hude prometne nesreče. Zato primerno ukrepajte že ob prvih znakih zaspanosti: varno ustavite vozilo, privoščite si krajši spanec (15–20 minut), nato se osvežite, popijte kavo in šele zatem nadaljujte vožnjo. Pred vožnjo pa preverite kdaj odredba omejuje promet tovornih vozil na slovenskih cestah."