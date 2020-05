Poplava voznikov s pretežko nogo, ki so vozili več kot 200 kilometrov na uro

Preko vikenda in v tem tednu so ljubljanski prometni policisti poleg voznika, ki je vozil po avtocesti s hitrostjo 272km/h, o čemer smo poročali v ponedeljek, ugotovili še več prekoračitev hitrosti na avtocesti, kjer so vozniki vozili več kot 200 km/h.

Na avtocesti med Domžalami in Ljubljano so tako poleg voznika, ki je vozil s 272 km/h, zaznali še prekoračitve hitrosti, kjer so vozniki vozili z 202, 205 in 209 km/h, na dolenjski avtocesti pa voznika, ki je vozil z 202 km/h. Poleg tega so imeli v postopku voznika, ki je po štajerski avtocesti vozil 197 km/h in je vozil pod vplivom alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.40 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Predpisana globa za omenjene prekoračitve hitrosti je 1200 evrov in stranska sankcija devet kazenskih točk, za vožnjo pod vplivom alkohola pa globa 500 evrov in stranska sankcija pet kazenskih točk.

Včeraj so Ljubljanski policisti ustavili voznika, pri katerem je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0.75 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kočevski policisti so na regionalni cesti med Ribnico in Kočevjem ustavili voznika, ki je izven naselja vozil s hitrostjo 160km/h. Obema je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo podan obdolžilni predlog na sodišče.

Zato policisti znova pozivajo: Vozite previdno, le skupaj lahko poskrbimo, da bodo naše ceste varne za vse. Hitrost je eden izmed najpogostejših vzrokov prometnih nesreč. Kljub vsem pozivom voznikom, naj vozijo previdno in spoštujejo omejitve, se še vedno najdejo taki, ki zavestno ogrožajo svoja življenja in življenja drugih prometnih udeležencev. "Že večkrat smo poudarili, da cesta ni poligon in da se morajo udeleženci v cestnem prometu ravnati po prometnih predpisih. Skrb za prometno varnost je ena izmed naših prioritet in bomo zoper kršitelje cestnoprometnih predpisov dosledno ukrepali," opozarjajo.