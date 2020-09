Tihotapci migrante prevažali v prtljažniku in jih ogrožali

26. avgusta so na območju Solkana ustavili 56–letnega slovenskega voznika osebnega avtomobila, ki je v vozilu prevažal šest ilegalnih migrantov iz Afganistana in Pakistana, ki so bili stari od 18 do 36 let. Dva ilegalna prebežnika, oba državljana Pakistana, stara 19 in 25 let, je voznik prevažal v prtljažnem prostoru osebnega avtomobila in tako povzročil tudi nevarnost za življenje in zdravje oseb.

Ugotovili so, da so omenjeni tuji državljani, nihče izmed njih ni imel nobenih dokumentov, predhodno ilegalno prestopili državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Vsi zgoraj navedeni tuji državljani so kasneje zaprosili za mednarodno zaščito, zato so bili nameščeni v Azilni dom Ljubljana. Novogoriški kriminalisti so 56-letnega osumljenca kazensko ovadili, so sporočili policisti.