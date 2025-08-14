Svetli način
Črna kronika

Porast spletnih goljufij: samo letos 230 prijav, škode za več kot 230 tisočakov

14. 08. 2025

Ti.Š.
Policija zaznava porast prijav spletnih goljufij, povezanih s prodajo blaga na spletu. Če je bilo še lani takšnih prijav 70, pa je letos številka zelo poskočila – doslej so jih prejeli že 230 s skupno škodo v višini več kot 230.000 evrov. Prodajalce artiklov na spletu zato Policija opozarja pred nepridipravi, ki pod pretvezo kupca prežijo na bančne podatke, nato pa z računov poberejo vsa razpoložljiva sredstva.

FOTO: Shutterstock

Na Policiji v zadnjem obdobju zaznavajo večje število prijav oškodovancev, ki so na spletnih portalih prodajali artikle, v nadaljevanju pa je bila zlorabljena njihova plačilna kartica.

"Letos smo prejeli že približno 230 takšnih prijav s skupno škodo v višini več kot 230.000 evrov. V letu 2024 je bilo takšnih prijav 70, z oškodovanjem v vrednosti 50.000 evrov," pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU).

Potek spletne goljufije

Goljufi na možnost hitrega zaslužka postanejo pozorni, ko oseba na portalu objavi prodajo artikla. "Kmalu po objavi vas preko SMS sporočila ali aplikacije (Viber, Whatsapp) kontaktirajo spletni goljufi, ki se zanimajo in zelo hitro odločijo za nakup," običajen potek opisujejo policisti. Goljufi nato ponudijo plačilo preko storitve 'Brez skrbi' ali dostavnih služb. Pošljejo sporočilo s povezavo, na katero je potrebno klikniti. Ob kliku nanjo se odpre spletna stran, ki je po videzu enaka spletni strani eni od slovenskih dostavnih služb ali slovenskih bank. V naslednjem koraku se zahteva vnos podatkov o plačilni kartici – številka, datum veljavnosti in varnostna koda. Podatki o plačilni kartici so s tem poslani spletnim goljufom, ki jih v nadaljevanju zlorabijo. "Če ste kliknili povezavo in se je odprla spletna stran s podobo vaše banke, pri tem pa vnesli uporabniško ime in geslo, lahko v nadaljevanju vstopijo v vašo banko in ukradejo vsa sredstva, ki so na voljo," so jasni na GPU.

Policisti ob tem pozivajo tudi k upoštevanju naslednjih nasvetov in priporočil:

- Denarna sredstva je mogoče prejeti samo na številko bančnega računa in ne na številko plačilne kartice, zato v primeru, da ste prodajalec, nikomur ne posredujte podatkov plačilne kartice.

- Ne klikajte na prejete povezave, saj kljub videzu pristne strani, povezave vodijo do goljufov.

- V kolikor se ob kliku na povezavo odpre spletna stran za vpis podatkov o plačilni kartici, ne vnašajte ničesar in jo zaprite.

Kaj storiti, če ste nepridipravom nasedli?

V kolikor ste prevarantom nasedli in na lažni strani vpisali podatke svoje kreditne kartice, nemudoma kontaktirajte svojo banko. V kolikor ste finančno oškodovani, pa zadevo čimprej prijavite na najbližji policijski enoti, še pravijo na GPU.

stoinena
14. 08. 2025 13.06
obstajajo predplačniške kreditne kartice. nabavite si jo na banki. na to kartico si naložite toliko kolikor potrebujete za nakup. nikoli ne plačujte z glavno kartico na kateri imate vsa svoja sredstva.
konc
14. 08. 2025 12.38
+1
Tole je stranski učinek uvoza delovne sile iz Južne Azije. Je še kdo opazil visok porast teh goljufij ob približno enakem času, kot smo dobili te "delavčke" sem? Pa naj kdo napiše, da se motim. Seveda je bilo že prej tega veliko, samo toilko pa ne. Poglejte si YT kanale, ko razkrivajo te scam centre v Indiji in podobnih greznicah. To so cela nadstropja pisarn teh goljufov in se nahajajo tudi v najbolj prestižnih poslovnih stavbah. Oblasti tam seveda mižijo na skoraj obe očesi, ker jim najbrž padajo lepe provizije, da jih pustijo na miru...
2fast4
14. 08. 2025 12.34
+2
Jokeci najprej bluzijo po spletu in nakupujejo, prodajajo in na te gu je jo, potem pa hiter na policijo letijo, ker so oškodovani in se delajo boge...de bi li...
Darko32
14. 08. 2025 12.24
+1
Tukaj vidimo nekaj drugega in to je da POLICAJI sploh ne vedo kako bi to preprečili. Namreč ko je potrebno zaščititi potrošnika prevalijo vso breme na njega in tudi varnost, kjer ne more potrošnik vpliivati. Tako v Sloveniji sploh ni zaščite za potrošnika glede spletnih nakupov pri sSlovenskih prodajalcih. Sedaj pa modrujejo z 500 na uro. Bodimo pošteni in se javno vprašajmo naslednje: kako bomo poslovali z digitalnim denarjem, če pa še osnovne varnosti potrošnika nimamo urjene in ne samo to. Imamo uradnike, ki šnjofajo po računih občanov in potem meni naj nekdo reče, da so to sami poštenjaki in oho in sploh. Zato se raje vprašajmo naslednje: ALi je res potrebno, da s elahko vsak, ki ima 5 minut časa šnjofa po računih naroda in potem vidimo, da se pojavljajo zanimivi primeri, kje rse pojavijo klici ljudem, da se naj dovoli prijava v njihov računalnik in sočasno vidimo, d avedo za številke računov dotičnih ljudi. En klošar pod nekim mostom sigurno ni javljal številk, ker jih ne ve. Te, k išnjofajo po računih pa z malo organiziranosti lahko delajo vraga in pol in za nameček še nadzora nimajo. Tako bi morali rešiti prvo v svojih vrstah. Potem na sodiščih, kjer smo videli, da so skrivali kar cele spise in potem nebo nekomu javili takšne številke računa nekoga je očitno za tiste, k ivedo kako se temu streže mala malica. Zato je potrebno v Slloveniji narediti red v vrstah POLICIJE, zaposlenih v javni upravi, ki imajo dostope do računov občanov, sodiščih, kjer uradnice in referenti brez nekega nadzora šnjofajo in potem se čudimo, če je temu tako. Prvo naj POLICAJI uredijo v svojih vrstah in potem se naredi zaščita poslovanja tako, da se občanom omogoči tako imenovani varovalni uračun za poslovanje po spletu. Zato te številek samo kažejo koliko v v Slo bilo pokradenga denarja občanom.
