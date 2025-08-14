Porast spletnih goljufij: samo letos 230 prijav, škode za več kot 230 tisočakov

Na Policiji v zadnjem obdobju zaznavajo večje število prijav oškodovancev, ki so na spletnih portalih prodajali artikle, v nadaljevanju pa je bila zlorabljena njihova plačilna kartica.
"Letos smo prejeli že približno 230 takšnih prijav s skupno škodo v višini več kot 230.000 evrov. V letu 2024 je bilo takšnih prijav 70, z oškodovanjem v vrednosti 50.000 evrov," pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU).
Potek spletne goljufije
Goljufi na možnost hitrega zaslužka postanejo pozorni, ko oseba na portalu objavi prodajo artikla. "Kmalu po objavi vas preko SMS sporočila ali aplikacije (Viber, Whatsapp) kontaktirajo spletni goljufi, ki se zanimajo in zelo hitro odločijo za nakup," običajen potek opisujejo policisti. Goljufi nato ponudijo plačilo preko storitve 'Brez skrbi' ali dostavnih služb. Pošljejo sporočilo s povezavo, na katero je potrebno klikniti. Ob kliku nanjo se odpre spletna stran, ki je po videzu enaka spletni strani eni od slovenskih dostavnih služb ali slovenskih bank. V naslednjem koraku se zahteva vnos podatkov o plačilni kartici – številka, datum veljavnosti in varnostna koda. Podatki o plačilni kartici so s tem poslani spletnim goljufom, ki jih v nadaljevanju zlorabijo. "Če ste kliknili povezavo in se je odprla spletna stran s podobo vaše banke, pri tem pa vnesli uporabniško ime in geslo, lahko v nadaljevanju vstopijo v vašo banko in ukradejo vsa sredstva, ki so na voljo," so jasni na GPU.
Policisti ob tem pozivajo tudi k upoštevanju naslednjih nasvetov in priporočil:
- Denarna sredstva je mogoče prejeti samo na številko bančnega računa in ne na številko plačilne kartice, zato v primeru, da ste prodajalec, nikomur ne posredujte podatkov plačilne kartice.
- Ne klikajte na prejete povezave, saj kljub videzu pristne strani, povezave vodijo do goljufov.
- V kolikor se ob kliku na povezavo odpre spletna stran za vpis podatkov o plačilni kartici, ne vnašajte ničesar in jo zaprite.
Kaj storiti, če ste nepridipravom nasedli?
V kolikor ste prevarantom nasedli in na lažni strani vpisali podatke svoje kreditne kartice, nemudoma kontaktirajte svojo banko. V kolikor ste finančno oškodovani, pa zadevo čimprej prijavite na najbližji policijski enoti, še pravijo na GPU.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.