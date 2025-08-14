Porast spletnih goljufij: samo letos 230 prijav, škode za več kot 230 tisočakov

Goljufi na možnost hitrega zaslužka postanejo pozorni, ko oseba na portalu objavi prodajo artikla. (Slika je simbolična)

Na Policiji v zadnjem obdobju zaznavajo večje število prijav oškodovancev, ki so na spletnih portalih prodajali artikle, v nadaljevanju pa je bila zlorabljena njihova plačilna kartica.

"Letos smo prejeli že približno 230 takšnih prijav s skupno škodo v višini več kot 230.000 evrov. V letu 2024 je bilo takšnih prijav 70, z oškodovanjem v vrednosti 50.000 evrov," pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU).