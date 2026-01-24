'Poredna Ema' ga je stala 32.000 evrov

40-letni Ptujčan je bil prepričan, da se prek spleta spogleduje z mladoletnico pod imenom Poredna Ema. A za lažnim profilom so, kot razkriva novinarka Večera , stali izsiljevalci: "Ko sta si dopisovala, je bil 17. november in že isti dan sta se dogovorila za zmenek. Moški se je pripeljal v Rače, po navodilih preko telefona je iskal lokacijo tega domnevnega dekleta, nakar je iz teme stopilo več moških in začelo obračunavati z njim, " pripoveduje Vesna Lovrec .

Vzeli so mu telefon in denarnico, nato pa poškodovanega strpali v prtljažnik. Najprej so ga odpeljali domov, da jim je izročil vredne predmete in vse dokumente, nato pa ga odpeljali do bankomata, kjer je moral zanje dvigniti 500 evrov.

"Že naslednji dan so prišli ponj, ga odpeljali v Europark, kjer je moral pač skleniti naročnino za nakup telefona prestižne znamke in tako se je v bistvu dogajalo skoraj vsakodnevno," nadaljuje Lovrečeva.

Pod budnim očesom izsiljevalcev je moral kupovati drage telefone, zanje na bankomatih redno dvigovati denar. Odpeljali so ga celo v Zagreb, kjer jih je moral čakati, medtem ko so v kazinu z njegovo bančno kartico igrali na avtomatih.