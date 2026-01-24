'Poredna Ema' ga je stala 32.000 evrov

40-letni Ptujčan je bil prepričan, da se prek spleta spogleduje z mladoletnico pod imenom Poredna Ema. A za lažnim profilom so, kot razkriva novinarka Večera, stali izsiljevalci: "Ko sta si dopisovala, je bil 17. november in že isti dan sta se dogovorila za zmenek. Moški se je pripeljal v Rače, po navodilih preko telefona je iskal lokacijo tega domnevnega dekleta, nakar je iz teme stopilo več moških in začelo obračunavati z njim," pripoveduje Vesna Lovrec.
Vzeli so mu telefon in denarnico, nato pa poškodovanega strpali v prtljažnik. Najprej so ga odpeljali domov, da jim je izročil vredne predmete in vse dokumente, nato pa ga odpeljali do bankomata, kjer je moral zanje dvigniti 500 evrov.
"Že naslednji dan so prišli ponj, ga odpeljali v Europark, kjer je moral pač skleniti naročnino za nakup telefona prestižne znamke in tako se je v bistvu dogajalo skoraj vsakodnevno," nadaljuje Lovrečeva.
Pod budnim očesom izsiljevalcev je moral kupovati drage telefone, zanje na bankomatih redno dvigovati denar. Odpeljali so ga celo v Zagreb, kjer jih je moral čakati, medtem ko so v kazinu z njegovo bančno kartico igrali na avtomatih.
"Vrhunec tega izsiljevanja je bil 16.december, ko so od njega zahtevali, da najame kredit, kar je tudi naredil. Po poplačilu starega kredita mu je ostalo 20.000 evrov, ki jih je izročil. Vmes je moral še prodati svoj stari avtomobil, dobil 2500 evrov, izročil izsiljevalcem, čez nekaj dni je moral ta isti avtomobil odkupiti za 6.300 evrov," našteva sogovornica.
40-letnik se je zaradi groženj in izsiljevanja - oškodovali naj bi ga za skupaj 32.000 evrov - znašel v hudi stiski, razmišljal naj bi celo o samomoru. Nato pa se je le zaupal sorodniku, ki ga je prepričal, da dogajanje prijavi Policiji.
Šesterica osumljenih je v torek pristala v policijskem pridržanju, štirje so medtem izpuščeni na prostost, za enega izmed dveh glavnih je preiskovalni sodnik odredil pripor, drugi pa na odločitev sodnika še čaka.