Črna kronika

'Poredna Ema' ga je stala 32.000 evrov

Maribor, 24. 01. 2026 19.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Zaradi izsiljevanja se je nazadnje obrnil na Policijo

Znanih je več podrobnosti izsiljevanja, ki naj bi ga izvajalo 6 moških, ki jim je mariborska policija ta teden odzvela prostost. Žrtev je 40-letni Ptujčan. S pomočjo lažnega profila mladoletnice so Ptujčana nagovorili, z njim izmenjali nekaj sporočil, nato pa ga še isti dan zvabili na lažni zmenek. Kjer pa naj bi ga pričakalo in obkolilo več moških. Razbili naj bi mu arkado, mu zagrozili s pištolo, nato pa ga strpali v prtljažnik. In kako se je izsiljevanje stopnjevalo?

40-letni Ptujčan je bil prepričan, da se prek spleta spogleduje z mladoletnico pod imenom Poredna Ema. A za lažnim profilom so, kot razkriva novinarka Večera, stali izsiljevalci: "Ko sta si dopisovala, je bil 17. november in že isti dan sta se dogovorila za zmenek. Moški se je pripeljal v Rače, po navodilih preko telefona je iskal lokacijo tega domnevnega dekleta, nakar je iz teme stopilo več moških in začelo obračunavati z njim," pripoveduje Vesna Lovrec.

Preberi še Hišne preiskave zaradi izsiljevanja, pri akciji sodelovala tudi specialna enota

Vzeli so mu telefon in denarnico, nato pa poškodovanega strpali v prtljažnik. Najprej so ga odpeljali domov, da jim je izročil vredne predmete in vse dokumente, nato pa ga odpeljali do bankomata, kjer je moral zanje dvigniti 500 evrov.

"Že naslednji dan so prišli ponj, ga odpeljali v Europark, kjer je moral pač skleniti naročnino za nakup telefona prestižne znamke in tako se je v bistvu dogajalo skoraj vsakodnevno," nadaljuje Lovrečeva.

Pod budnim očesom izsiljevalcev je moral kupovati drage telefone, zanje na bankomatih redno dvigovati denar. Odpeljali so ga celo v Zagreb, kjer jih je moral čakati, medtem ko so v kazinu z njegovo bančno kartico igrali na avtomatih.

Preberi še Prisila, orožje in nasilje: žrtev prisilili v predajo premoženja

"Vrhunec tega izsiljevanja je bil 16.december, ko so od njega zahtevali, da najame kredit, kar je tudi naredil. Po poplačilu starega kredita mu je ostalo 20.000 evrov, ki jih je izročil. Vmes je moral še prodati svoj stari avtomobil, dobil 2500 evrov, izročil izsiljevalcem, čez nekaj dni je moral ta isti avtomobil odkupiti za 6.300 evrov," našteva sogovornica.

Zaradi izsiljevanja se je nazadnje obrnil na Policijo
FOTO: Bobo

40-letnik se je zaradi groženj in izsiljevanja - oškodovali naj bi ga za skupaj 32.000 evrov - znašel v hudi stiski, razmišljal naj bi celo o samomoru. Nato pa se je le zaupal sorodniku, ki ga je prepričal, da dogajanje prijavi Policiji.

Preberi še Šest osumljenih izsiljevalcev iz Maribora še v policijskem pridržanju

Šesterica osumljenih je v torek pristala v policijskem pridržanju, štirje so medtem izpuščeni na prostost, za enega izmed dveh glavnih je preiskovalni sodnik odredil pripor, drugi pa na odločitev sodnika še čaka.

