Poročilo o tragediji v Novi Gorici: Moški odstranjeval ventil z jeklenke

Kot smo že poročali, so bili policisti v sredo obveščeni o eksploziji v zapuščenem objektu nekdanjega podjetja v Novi Gorici, kjer je tudi zagorelo. Ob gašenju požara na manjšem zapuščenem pritličnem objektu, ki se nahaja na dvorišču objekta nekdanjega podjetja, so gasilci ob gašenju v notranjosti objekta našli zoglenelo moško truplo.

Ob gašenju so iz prostora odstranili tudi tri deloma ožgane plinske jeklenke. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja so policisti in kriminalisti ob pomoči strokovnjaka za požare in eksplozije iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija Generalne policijske uprave ugotovili, da je omenjeni moški okoli 3. ure najverjetneje v prostoru z ene od gospodinjskih plinskih jeklenk odstranjeval ventil, pri tem pa se je iz jeklenke pričel sproščati plin, ki je v zaprtem prostoru dosegel koncentracijo potrebno za eksplozijo. Zaradi prižgane plinske peči v neposredni bližini (za ogrevanje prostora) se je zgodila močna eksplozija in požar.

Ob eksploziji je z druge jeklenke, ki je bila priključena na omenjeno plinsko peč, odtrgalo priključno cev za plin, zaradi česar je prišlo do nenadzorovanega uhajanja plina in posledično gorenja le-tega. V prostoru je prišlo do požara z visokimi temperaturami in posledično tudi do eksplozije te jeklenke.

Ob eksploziji in požaru je mlajši moški utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju umrl. Inštitut za sodno medicinov Ljubljani je dokončno ugotovil in potrdil, da je v eksploziji umrl 27-letnik z območja Nove Gorice.