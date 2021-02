Poroko preiskujejo policisti

37-letna slovenska državljanka se s 30-letnim državljanom Kosova ni poročila iz ljubezni, ampak zato, da bi njen novopečeni mož dobil dovoljenje za prebivanje v Sloveniji in druge pravice, ki mu pripadajo ob poroki s slovensko državljanko. A to so ugotovili tudi policisti, ki bodo zdaj oba kazensko ovadili.

Ormoški policisti obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja overitve lažne vsebine. Kot so sporočili s PU Maribor, je 37-letna slovenska državljanka junija lani, na upravni enoti sklenila zakonsko zvezo s 30-letnim državljanom Kosova. Policisti so ugotovili, da sta se poročila z namenom, da bi preslepila državni organ, saj je državljan Kosova tako na UE Ormož dobil dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ter vse pravice, ki jih pridobi iz razloga združitve družine, čeprav osumljenca nista prebivala na istem naslovu in tudi nista komunicirala med seboj. Ormoški policisti so pri osumljenki opravili tudi hišno preiskavo, zoper oba pa bodo podali kazensko ovadbo na tožilstvo.