Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Črna kronika

Porscheja GT3 RS skozi Zbilje gnal tako hitro, da je ostal brez vozniške

Medvode, 11. 08. 2025 09.22 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H.
Komentarji
10

Medvoški policisti so v nedeljo zvečer ustavili avtomobil, ki je divjal skozi Zbilje. Voznik je porscheja vozil toliko (pre)hitro, da je na licu mesta ostal brez vozniškega dovoljenja, prekršek pa ga bo tudi krepko udaril po žepu.

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so policisti Policijske postaje Medvode včeraj v večernem času na območju Zbilj v strnjenem naselju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, opravljali poostren nadzor nad prekoračitvami hitrosti po akciji "speed".

Porsche GT3 RS (slika je simbolična)
Porsche GT3 RS (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Ustavili so tudi voznika osebnega avtomobila porsche GT3 RS, ki je bil z laserskim merilnikom hitrosti izmerjen kar 131 km/h. Ob upoštevanju varnostne razlike - odšteje se sedem kilometrov na uro - to pomeni, da je hitrost vožnje v naselju prekoračil kar za 74 km/h, so razložili.

Kršitelju so policisti na kraju prekrška odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper kršitelja so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani, za ta prekršek pa je predpisana globa najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu, še dodajajo na omenjeni policijski upravi.

porsche GT3 RS policija naselje zbilje
Naslednji članek

Med zagonom motorja na gumenjaku eksplodiral rezervoar

SORODNI ČLANKI

S porschejem panamero po avtocesti divjal s kar 321 km/h

Pri sosedih uničil dva milijona vrednega Porscheja

V Salzburgu razburja načrtovana gradnja zasebnega predora družine Porsche

Nenavadna nesreča v središču Zagreba: BMW končal pod porschejem

Hudo trčenje porscheja in audija: eno od vozil končalo v znani restavraciji

Z ukradenim porschejem trčil v drug avto in pobegnil, umrl dvoletni otrok

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1butnskala
11. 08. 2025 09.41
katastrofa
ODGOVORI
0 0
Ici
11. 08. 2025 09.38
S pravim odvetnikom in pravim sodnikom se ta "juha" ne bo "pojedla tako vroča kot se je skuhala. Še posebej, če je voznik tega Porscheja eden od "naših" plesalcev, kolesarjev in pevcev. Nič bat.
ODGOVORI
0 0
abc123def456
11. 08. 2025 09.37
ta je bil res prehiter ...., vccasih ulovijo kapitalca, enako kot lovci...
ODGOVORI
0 0
UzivatiJeTreba
11. 08. 2025 09.36
Ga ne želim zagovarjati, vendar so odseki, ki niso nevarni, če je omejitev 50km/h. Še vedno je peljal občutno preveč in je prav, da so ga kaznovali. Moram pa povedati, da se policaji največkrat postavijo prav na koncu ravnine, kjer je omejitev 50km/h, čeprav ni nobene nevarnosti.
ODGOVORI
0 0
ArturianRex
11. 08. 2025 09.34
+1
Mogli bi zaseči avto ter odvzeti vozniško dovoljenje samo začasno, kot npr v Italiji. Ker izpit si že naredil, pa si potem brez njega lahko 1, 2 ali 10let. Avto pa zaseči, ker v naselju je tole mal adijo pamet.
ODGOVORI
1 0
iziizi
11. 08. 2025 09.31
+1
KAAJ MU BODO POVEĆALI SOCIALNI TRANSFER JE BIL ROM
ODGOVORI
1 0
Profesor tel.vzgoje farmacevtk
11. 08. 2025 09.31
+3
Predpise je treba tukaj spremeniti, ker verjetno enim ni težko dati teh 1200€. Treba je progresivno udariti po denarnici in bo tudi država vesela.
ODGOVORI
3 0
kr en 123
11. 08. 2025 09.30
-2
Dončič?
ODGOVORI
0 2
ma?erugl
11. 08. 2025 09.30
+2
Sedaj ne bo vec gnal...
ODGOVORI
2 0
Fluxx
11. 08. 2025 09.29
+2
Avto na drazbo, to je edina res prava kazen. Sej lastnik ga lahk se 1x kupi tak da ni panike.
ODGOVORI
2 0
Deathstar
11. 08. 2025 09.26
+2
Bravo! Čim več takšnih pometemo s cest, varneje bo...
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065