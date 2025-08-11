Porscheja GT3 RS skozi Zbilje gnal tako hitro, da je ostal brez vozniške

Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da so policisti Policijske postaje Medvode včeraj v večernem času na območju Zbilj v strnjenem naselju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 km/h, opravljali poostren nadzor nad prekoračitvami hitrosti po akciji "speed".

Ustavili so tudi voznika osebnega avtomobila porsche GT3 RS, ki je bil z laserskim merilnikom hitrosti izmerjen kar 131 km/h. Ob upoštevanju varnostne razlike - odšteje se sedem kilometrov na uro - to pomeni, da je hitrost vožnje v naselju prekoračil kar za 74 km/h, so razložili.

Kršitelju so policisti na kraju prekrška odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper kršitelja so podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ljubljani, za ta prekršek pa je predpisana globa najmanj 1200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk v cestnem prometu, še dodajajo na omenjeni policijski upravi.