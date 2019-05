Kriminalistične preiskave povezane z zasegom 300 kilogramov iranskega heroina

Kot smo poročali, so včeraj na območju celotne države potekale obsežne kriminalistične preiskave, ki so jih usmerjali kriminalisti iz Policijske uprave (PU) Koper. Kot so sporočili iz PU Koper, so na širšem območju Slovenije izvajali zaključne aktivnosti s področja organizirane kriminalitete. Kljub temu, da so bili z informacijami zelo skopi, pa časnik Delo razkriva, da so bile preiskave povezane z lanskim zasegom 300 kilogramov iranskega heroina v Luki Koper. Po poročanju časnika so preiskave potekale na več naslovih, neuradno na dveh v Ljubljani ter enem na Bledu.